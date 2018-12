PZ Cussons: Faktencheck!

Per 28.12.2018 wird für die Aktie PZ Cussons am Heimatmarkt London der Kurs von 212,8 GBP angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Haushaltsprodukte".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir PZ Cussons einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob PZ Cussons jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen PZ Cussons. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 4 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die PZ Cussons-Aktie sind 1 Einstufungen "Buy", 3 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das PZ Cussons-Wertpapier aus dem letzten Monat "Hold" (0 Buy, 2 Hold, 0 Sell). Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 259,67 GBP. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (212,8 GBP) ausgehend um 22,02 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält PZ Cussons von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei PZ Cussons aktuell 3,92. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +1,14 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Consumer Products". PZ Cussons bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Buy"-Bewertung.