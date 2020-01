PZU führt zwei neue passive Teilfonds und einen Eigenfonds ein

Wien (ots) - Basierend auf dem neulich gegründeten CEEplus-Index der WarschauerWertpapierbörse in Zusammenarbeit mit Goldman Sachs Asset ManagementPZU leitet den Verkauf der drei neuen Investmentfonds auf der von TFI PZUbetriebenen inPZU-Plattform ein. Der erste davon basiert auf dem neulichgegründeten CEEplus-Index der Warschauer Wertpapierbörse, welcher die 114größten und liquidesten, an der mitteleuropäischen Börsen gelistetenGesellschaften beinhaltet. Ein weiterer Erfolg heute war die Ankündigung, denVerkauf der zwei neuen, einzigartigen passiven Feeder-Fonds, die von TFI PZU inZusammenarbeit mit Goldman Sachs Asset Management entwickelt wurden,einzuleiten.Ab 22. Januar 2020 wird PZU zwei neue, einzigartige passive Feeder-Fonds, die inenger Zusammenarbeit mit Goldman Sachs Asset Management (GSAM) entwickeltwurden, auf ihrer inPZU-Plattform anbieten. Außerdem hat TFI PZU, eineInvestmentfondsgesellchaft der PZU, den in Zusammenarbeit mit der WarschauerWertpapierbörse entwickelten und auf dem CEEplus-Index der WarschauerWertpapierbörse basierenden Teilfonds eingeführt. Die drei auf derinPZU-Plattform neu eingeführten Teilfonds sind:- inPZU Goldman Sachs ActiveBeta - die Aktien der großen amerikanischenGesellschaften (American Large-Cap)- inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje - die Aktien der Wachstumsmärkte(Emerging Markets)- inPZU Akcje CEEplus - die CEEplus-AktienZusammenarbeit zwischen PZU und GSAMTFI PZU erweitert ihr Angebot der auf ihrer inPZU-Online-Plattform erhältlicheninnovativen Equity-Fonds-Lösungen. Damit ermöglicht PZU den polnischenInvestoren einen einzigartigen, unmittelbaren Zugang zu den passiven, von GSAMverwalteten Produkten, bei denen die ActiveBeta-Methodologie eingesetzt wurde.Zusammenarbeit zwischen TFI PZU und der Warschauer WertpapierbörseDer CEEplus-Index beinhaltet die größtem und liquidesten, an dermitteleuropäischen Börsen gelisteten Gesellschaften aus Kroatien, derTschechischen Republik, Ungarn, Polen, Rumänien, der Slowakei und Slowenien. DerBasiswert des CEEplus-Indexes wurde am 3. September 2019 auf 1.000,00 Punktefestgesetzt.Kontakt:Damian Zi?berPZUTelefon: +48 22 582 55 25e-mail:daziaber@pzu.plQuelle: Pressezentrum von Polska Agencja PrasowaWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/140522/4500923OTS: PZU GroupOriginal-Content von: PZU Group, übermittelt durch news aktuell