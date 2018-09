Die PZR - Saubere Zähne und Prävention in einem / Aktuelle KZBV-Umfrage zum Tag der Zahngesundheit

Berlin (ots) - Pünktlich zum morgigen Tag der Zahngesundheit hatdie Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV) die Ergebnisse ihrerjährlichen Umfrage zu den Leistungen gesetzlicher Krankenkassen beider Professionellen Zahnreinigung (PZR) veröffentlicht. An derErhebung für das Jahr 2018 haben sich einmal mehr zahlreicheKostenträger beteiligt und standardisierte Fragen zu ihrenPZR-Leistungen beantwortet. Die meisten der befragten Kassen gewährenZuschüsse pro Jahr oder pro Termin, etwa im Rahmen vonBonusprogrammen oder speziellen Tarifen. Gefragt wurde zum Beispiel,wie sich die Leistung bei einer PZR gestaltet und ob derKassenzuschuss die Abrechnung nach der Gebührenordnung für Zahnärztedeckt. Ein Teil der Angebote basiert auf so genanntenSelektivverträgen. Versicherte können die PZR dann nicht in derPraxis ihrer Wahl in Anspruch nehmen.Warum ist die PZR eine so wirksame präventive Maßnahme? Wertäglich mindestens zweimal gründlich Zähne putzt und zusätzlich nochdie schwerer zugänglichen Zahnzwischenräume mit spezieller Zahnseideoder kleinen Bürstchen (Fachbegriff: Interdentalraumbürsten) reinigt,tut bereits viel für die Mundgesundheit. Aber auf Flächen, diePatientinnen und Patienten bei der täglichen Zahnpflege nur schwererreichen, bilden sich bakterielle Beläge - genau dort setzt die PZRan! Sie unterstützt die tägliche Zahnreinigung, ersetzt diese abernicht. Beläge auf Zahnoberflächen, in den Zwischenräumen und in denso genannten Zahnfleischtaschen entfernen Zahnärztinnen und Zahnärzteoder geschultes Praxispersonal mit speziellen Handinstrumenten oderGeräten, die mit Ultraschall arbeiten. Das ist der Grund, warum dieBehandlung "professionelle" Zahnreinigung genannt wird: Es werdenandere Instrumente genutzt, als Patienten zuhause verwenden. Bei derBehandlung werden auch Verfärbungen entfernt, die durch Tee, Kaffeeoder Nikotin entstehen. Die PZR hat also nebenbei auch einenkosmetischen Effekt.Bakterien setzen sich leichter auf rauen Oberflächen fest als aufglatten. Deshalb folgt bei einer PZR auf die eigentliche Reinigungeine Politur. Dabei werden nicht nur die Zähnflächen geglättet,sondern auch unebene Übergänge zu Füllungen und Zahnersatz. Um denfortlaufenden Mineralverlust des Zahnschmelzes zu verringern und dieRemineralisation der Zähne zu erleichtern, wird anschließend Gel oderLack mit hochkonzentriertem Fluorid aufgetragen. Dieser Vorgang führtzur örtlichen Bildung von Fluoriddepots, die für einen intaktenZahnschmelz wichtig sind.Die PZR beugt Karies und Parodontitis vorAuch Fragen und Tipps zur Mundhygiene sind bei einer PZRPflichtprogramm. Ob Putzsystematik, Hilfsmittel zurZahnzwischenraumreinigung oder Mundspülung - zur täglichen Pflege derMundhöhle gehört einiges. Was für Patienten individuell wichtig ist,wird in der Praxis bei einer PZR ebenfalls besprochen. Eine PZR sorgtalso nicht nur für ein strahlendes Lächeln. Sie ist auch elementarerBestandteil eines präventionsorientierten Gesamtkonzepts zurVermeidung und Therapie von Volkskrankheiten wie Karies undParodontitis, einer bakteriell bedingten Entzündung, die eineweitgehende Zerstörung des Zahnhalteapparates zur Folge haben kann.Wie oft sollte eine PZR gemacht werden und was kostet sie etwa?Meist reicht es aus, eine PZR zweimal pro Jahr machen zu lassen. Beieinem hohen Parodontitis-Risiko sind kürzere Abstände nötig. Wie ofteine PZR sinnvoll ist, empfiehlt im konkreten Fall die Zahnärztinoder der Zahnarzt. Die PZR ist keine regelhafte Leistung derGesetzlichen Krankenversicherung (GKV). Wie viel die PZR kostet,hängt vor allem vom Aufwand ab. In der Regel dauert sie etwa 45Minuten, manchmal aber auch 60 Minuten und mehr. Die PZR kostet etwa80 bis 120 Euro. Je kürzer die Abstände zwischen den Behandlungensind, desto kürzer ist meist auch die Dauer der Behandlung. DieKosten pro Sitzung können sich dann ebenfalls verringern.Die Ergebnisse der KZBV-Umfrage zur PZR für das Jahr 2018 könnenunter www.kzbv.de/pzr-zuschuss kostenlos abgerufen werden. Praxenerhalten die Informationen zudem auch als tabellarische Übersicht inder Ausgabe 19 der "Zahnärztlichen Mitteilungen" (zm), die am 30.September erscheint.Hintergrund: Tag der ZahngesundheitSeit dem Jahr 1991 stellt der Tag der Zahngesundheit jeweils am25. September die Vorsorge, die Verhütung von Zahn-, Mund- undKiefererkrankungen sowie die Aufklärung und Förderung vonEigenverantwortung in den Mittelpunkt. In Bundesländern, Städten undGemeinden wird mit verschiedenen Veranstaltungen über jeweilswechselnde Schwerpunkte informiert.Pressekontakt:Kai FortelkaTelefon: 030 280 179 27E-Mail:presse@kzbv.deOriginal-Content von: Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung, übermittelt durch news aktuell