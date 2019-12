PYI: Das ist ein Hammer

Für die Aktie PYI aus dem Segment "Marine Häfen und Dienstleistungen" wird an der heimatlichen Börse Hong Kong am 03.12.2019, 02:40 Uhr, ein Kurs von 0.08 HKD geführt.

Unser Analystenteam hat PYI auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 6 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über PYI wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. An zwei Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die negative Richtung. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es ebenfalls vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält PYI auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die PYI derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 0,11 HKD, womit der Kurs der Aktie (0.078 HKD) um -29,09 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,08 HKD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -2,5 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Hold"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Hold".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -34,19 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt PYI damit 31,27 Prozent unter dem Durchschnitt (-2,92 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Verkehrsinfrastruktur" beträgt -8,74 Prozent. PYI liegt aktuell 25,45 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".