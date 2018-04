PV Tech: LONGi branchenweit Rekordhalter bei F&E-Ausgaben

Xi'an, China (ots/PRNewswire) - PV Tech hat jüngst einen Artikelüber LONGi Green Energy Technology veröffentlicht, den führendenintegrierten Hersteller hocheffizienter Monokristallin-Solarmoduleund Mitglied der 'Silicon Module Super League' (SMSL) (https://www.pv-tech.org/editors-blog/top-10-module-suppliers-in-2017) . LONGi hat2017 einen neuen Rekord bei F&E-Ausgaben aufgestellt und dabei nichtnur die beiden vergangenen Branchenführer First Solar und SunPowerüberholt, sondern in einem Jahr mehr ausgegeben als jederPV-Hersteller bislang.Laut dem jüngst veröffentlichten Jahresfinanzbericht von LONGi hatdas Unternehmen 2017 seine F&E-Ausgaben mit 1,1 Mrd. RMB (175,7 Mio.USD) gegenüber 2016 (89,2 Mio. USD) fast verdoppelt, eine Steigerungum 96,67 %.LONGi wies 2017 einen Gesamterlös von 16,362 Mrd. RMB (2,59 Mrd.USD) aus, eine Verbesserung von nahezu 42 % gegenüber dem Vorjahr.Damit investierte das Unternehmen 2017 6,77 % seines Umsatzes in F&E.Laut PV Techs langjähriger Analyse der F&E-Ausgaben (https://www.pv-tech.org/editors-blog/10-years-of-rd-spending-analysis-of-12-key-pv-module-manufacturers)von führenden Herstellern von PV-Modulen kommtnur SunPower annähernd an LONGi heran, das 2015 6 % seines Umsatzesin F&E investierte. Bei First Solar waren es 2011 5,1 %.Eine der beeindruckendsten Metriken ist aber der Fakt, dass LONGiFirst Solar und SunPower, die in früheren Jahren traditionell beiF&E-Ausgaben die Spitzenplätze belegten, mit großem Abstandüberholte. Beide Unternehmen haben 2017 ihre F&E-Ausgabenzurückgefahren, SunPower zum ersten Mal in vier Jahren und FirstSolar im dritten Jahr in Folge.LONGi hat dagegen seine F&E-Ausgaben im sechsten Jahr in Folgegesteigert und über die vergangenen vier Jahre massiv in F&Einvestiert.LONGi hat in seinen Anfängen ausschließlich monokristalline Ingotsund Wafer produziert und 2015 mit der Herstellung vonmonokristallinen Solarzellen und -modulen begonnen. Nach 2016 wurdendie F&E-Ausgaben jedes Jahr nahezu verdoppelt. Der Schwerpunkt lagdabei auf hocheffizienter PERC-Technik (PERC=Passivated Emitter RearCell).Mit F&E-Ausgaben von 175,7 Mio. USD hat LONGi laut PV TechsAnalyse außerdem einen neuen Investitionsrekord in der Solarbrancheaufgestellt.Damit wurde der Rekord von First Solar aus dem Jahr 2014 (143,9Mio. USD) übertroffen. Auf kumulativer Basis führt First Solar beiden F&E-Ausgaben mit 1,11 Mrd. USD zwischen 2007 und 2017.SunPower belegt für den gleichen Zeitraum mit über 663 Mio. USDden zweiten Patz. LONGi hat sich aber vor mehrere anderePV-Hersteller gesetzt und belegt mit über 390 Mio. USD an kumulativenF&E-Ausgaben seit 2012 den dritten Platz.Den vollständigen PV Tech-Artikel finden Sie hier: https://www.pv-tech.org/news/longi-sets-solar-industry-record-for-rd-spendingFoto - https://mma.prnewswire.com/media/665454/LONGi_Green_Energy_Technology.jpgPressekontakt:Amy Ma+86-18392131832mayy@longi-silicon.comOriginal-Content von: LONGi Solar, übermittelt durch news aktuell