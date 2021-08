PVA Tepla-Aktie: Das ist der Stand der Dinge!

Weitere Suchergebnisse zu "PVA Tepla":

Für die Aktie der PVA Tepla AG ging es im Vorfeld der Halbjahreszahlen am 4. August kräftig nach oben. Am 24. Juli brach der Kurs nach oben aus und stieg am 2. August auf ein Hoch bei 36,55 Euro. Dabei handelte es sich um neues All-Time-High. Die Zahlen wurden ganz im Sinne von „buy the rumours, sell the facts“ zu Gewinnmitnahmen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



