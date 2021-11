PUZZLE X Frontier Material Innovations: Von Druckern für menschliches Gewebe bis zu luftreinigenden Fahrrädern und Graphen-Beton

Barcelona (ots/PRNewswire) -3D-gedrucktes menschliches Gewebe, Luftreiniger, die beim Fahrradfahren die Luft reinigen, und Stoffe, die sich selbst erwärmen, um Gesundheits- und Körperparameter zu überwachen. Dies sind einige der bahnbrechenden Innovationen, die auf der ersten Ausgabe von PUZZLE X vorgestellt und diskutiert werden, der neuen Initiative, die sich auf den Einsatz von Materials Deep Tech konzentriert, um eine nachhaltigere Zukunft für die Menschheit zu schaffen. Die Veranstaltung, die vom 16. bis 18. November in Barcelona stattfindet und von der Fira de Barcelona, der Advanced Material Future Preparedness Taskforce (AMPT) und der Mobile World Capital Barcelona organisiert wird, zielt darauf ab, Innovationen im Bereich der Grenzmaterialien voranzutreiben, um die größten Herausforderungen der Gesellschaft im Einklang mit den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung zu lösen.Graphen ist eines der "Frontier Materials", das in mehreren Innovationen auf dem PUZZLE X vorgestellt wird. Textilien aus Graphen ermöglichen leitfähige Biosensoren der nächsten Generation, die Gesundheitsparameter überwachen und die Temperatur regulieren können. Das schwedische Unternehmen Grafren AB wird ein Paar Heizhandschuhe aus mit Graphen beschichtetem Gewebe vorstellen.Auch das Bauwesen profitiert von den Eigenschaften von Graphen. Versarien, wird die Vorteile eines mit Graphen angereicherten Betons mit verbesserten mechanischen Eigenschaften, wie z. B. der Biegefestigkeit, erörtern, der zudem die CO2-Emissionen bei seiner Herstellung reduziert.Arevo erfindet die Art und Weise, wie Verbundwerkstoffteile für die Produktion und den Maßstab hergestellt werden, neu und entwickelt ultrastarke und ultraleichte Produkte. Zu den ausgestellten Innovationen gehören die weltweit erste durchgehende Kohlefaser, ein maßgeschneiderter Sessel, der auf der PUZZLE X-Bühne zu sehen sein wird, und ein 3D-gedrucktes Fahrrad.Drucken einer neuen WeltPUZZLE X wird Unternehmen vorstellen, die 3D-Druck und Deep Tech Materials kombinieren. Das spanische Unternehmen REGEMAT 3D arbeitet an Bioprintern, mit denen individuelles Gewebe wie Knorpel, Haut, Knochen oder Muskeln gedruckt werden kann, das für jeden Patienten und jede Erkrankung geeignet ist.Das Potenzial des 3D-Drucks kommt auch in der Lebensmittelindustrie zum Tragen: Das in Barcelona ansässige Unternehmen Novameat druckt Steaks aus Erbsen-, Seegras- und Rote-Bete-Saft. Dieser Ersatz könnte erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt haben, da die Viehzucht weltweit erhebliche Auswirkungen hat und nach Angaben der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation für fast 15 % aller vom Menschen verursachten Treibhausgasemissionen verantwortlich ist.Die Luftverschmutzung ist eine ökologische Herausforderung, der sich Planet Airo, das deutsche Start-up-Unternehmen hinter dem Airo, einem Luftreiniger, der an einem Fahrrad befestigt werden kann und die Luft während der Fahrt filtert, widmet. Der Airo nutzt ein innovatives Kohlenstoffnetz, um Schadstoffe zu adsorbieren, abzufangen und aufzulösen, was Fahrräder zu mobilen Reinigungsgeräten macht.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1678436/PUZZLEX_picture.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/659718/Fira_Barcelona_Logo.jpgPressekontakt:Salvador Bilurbina+34 628 162 674Original-Content von: Fira de Barcelona, übermittelt durch news aktuell