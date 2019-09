PUMA präsentiert erste Smartwatch für Lifestyle enthusiasten

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

Lace up. Connect. Go. Mit der PUMA Smartwatch, betrieben mit WearOS by Google und Qualcomm® Snapdragon Wear(TM) 3100Herzogenaurach, Deutschland (ots/PRNewswire) - PUMA und die FossilGroup präsentieren die erste PUMA Smartwatch - eine Neuheit derSportmarke. Sie wird mit Wear OS by Google(TM) betrieben und ist miteinem Qualcomm Snapdragon Wear(TM) 3100 Prozessor ausgestattet. DieWeltmarke PUMA freut sich, den Markt für Smartwatches für sich zuerschließen. Ihr Wearable unterstützt Sportler beim Training,motiviert sie, verfolgt ihre Ziele und vernetzt sich unterwegs mitanderen. Die Smartwatch kombiniert das Beste aus sportlichemLifestyle und Technik. Sie sieht nicht nur gut aus, sondern trägtsich auch gut, mit einem ultraleichten Cut-out Gehäuse aus Nylon undAluminium. Ein strukturiertes Band aus Silikon bietet sicheren Haltund ist besonders atmungsaktiv für weniger Schweißbildung beimTraining. Die PUMA Smartwatch ist in drei modischen Farben erhältlichund ist damit der perfekte Begleiter sowohl im Fitnessstudio als auchim Alltag. Das beste Workout muss also nicht langweilig aussehen."Für unsere Kunden ist Technik in ihrem Leben ein Muss - siemöchten eine Smartwatch haben, die zu ihrem aktiven Lifestyle passt",erklärt Adam Petrick, PUMAs Global Director of Brand and Marketing."Wir sind begeistert, unsere erste Smartwatch präsentieren zu können.Sie verkörpert die gleiche PUMA Marken-DNA wie unsere Sportbekleidungund unsere Schuhe. Mit dieser Uhr können Nutzer direkt unserem Mottofolgen: Lace up, connect, and go.""Der Smartwatch Markt wächst weiterhin rasant und zieht neue,innovative Marken an, die auf diesen Zug aufspringen", so PankajKedia, Senior Director Product Marketing von Qualcomm Atheros, Inc."Wir freuen uns sehr, unsere Zusammenarbeit mit der Fossil Groupdurch die Ergänzung der Marke Puma zum wachsenden SmartwatchPortfolio weiter auszubauen. Die Puma Smartwatch, die die hoheLeistung und den geringen Akkuverbrauch des Snapdragon Wear 3100Prozessors nutzt und auf Pumas langjähriger Tradition im LifestyleSport aufbaut, wird den Verbrauchern auf der ganzen Welt Momente derFreude bereiten"Mit Google Fit(TM) kann die PUMA Smartwatch Aktivitäten wiePilates, Rudern oder Spinning tracken und Wiederholungen imKrafttraining wie zum Beispiel Liegestütze zählen. Im "Workout Modus"zeichnet Google Fit kontinuierlich die Herzfrequenz auf. So erkenntman ganz leicht, ob der Puls im Idealbereich liegt. Schließlich istes mit Google Fit ganz einfach, Aktivitätsziele zu ändern und zutracken, und die App informiert den Nutzer über die Fortschritte beider Zielerreichung.Nutzer der PUMA Smartwatch können aus verschiedenen Optionen fürinteraktive Zifferblätter auswählen. Das Zifferblatt "Scorecard" zumBeispiel zeigt Uhrzeit, Datum und Herzfrequenz an und gibt Nutzernzudem die Möglichkeit, die angezeigten Informationen individuellanzupassen. Nutzer können auch Fotos aus sozialen Netzwerken alsZifferblätter für die Smartwatch verwenden - eine weitere Möglichkeitder Individualisierung und Vernetzung und, was am wichtigsten ist,sich mit anderen zu messen.Die Fossil Group präsentiert die PUMA Smartwatch auf der IFA,Messe Berlin, Messedamm 22, Halle 4.2, Stand 221. Die Smartwatch istab November auf puma.com und bei ausgewählten Händlern zu einem UVPvon 279 EUR erhältlich.Zu den Features der PUMA Smartwatch gehören:Tracking der HerzfrequenzMit Google Fit bei jeder Bewegung den Puls im Blick, immer undüberall.GPSWo auch immer es hingeht, mit ungebundenem GPS auf dem richtigenWeg - ganz ohne Smartphone.Google AssistantVieles mit der Stimme erledigen. Google Assistant perSprachsteuerung Fragen stellen, Befehle geben, Erinnerungeneinstellen und mehr.MusikMit Musik geht alles besser - einfach verbinden und Spotify hören.Google Pay*Mithilfe der NFC-Schnittstelle und Google Pay kontaktlos und mobilmit der Smartwatch bezahlen. *Google Pay in ausgewählten LändernverfügbarWetterSonne oder Regen. In Echtzeit. Immer das aktuelle Wetter.Fitness-AppsWenn man schwitzen will. Das Workout ganz einfach mit kompatiblenFitness-Apps synchronisieren.WasserdichtSchwimmen? Kein Problem. Ab in den Pool.Weitere Features:Smartphone BenachrichtigungenAktivitätstrackingSchnellladenPressekontakt:Alberto Turincio - Global Communications - PUMA -alberto.turincio@puma.comPUMAPUMA ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe,Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft undvermarktet. Seit 70 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte fürdie schnellsten Sportler der Welt her. Zu den performance- undsportinspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören unter anderemFußball, Running und Training sowie Golf und Motorsport. PUMAkooperiert mit weltweit angesagten Designern, um innovative undschnelle Designs in die Welt des Sports zu bringen. Zur PUMA Gruppegehören insbesondere die Marken PUMA, Cobra Golf sowie dasTochterunternehmen Dobotex. Das Unternehmen vertreibt seine Produktein mehr als 120 Ländern und beschäftigt mehr als 13.000 Mitarbeiterweltweit. Die Firmenzentrale befindet sich inHerzogenaurach/Deutschland.Smartwatches mit Wear OS by Google(TM) sind kompatibel mit iPhone® undAndroid(TM) Smartphones. Wear OS by Google ist ein Warenzeichen derGoogle LLC. Touchscreen Smartwatches mit Wear OS by Googlefunktionieren in Verbindung mit Smartphones mit Android 4.4 und höher(ausgenommen Go Edition) oder iOS 10 und höher. UnterstützteFunktionen können je nach Plattform und Land variieren.Google, Wear OS by Google, Google Pay und Google Fit sind Warenzeichender Google LLC.Qualcomm® und Snapdragon Wear(TM) sind Warenzeichen der QualcommIncorporated.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/969132/Puma_Smartwatch.jpgOriginal-Content von: Fossil Group, übermittelt durch news aktuell