PUMA UND X-BIONIC® entwickeln gemeinsame hochfunktionale Bekleidungskollektion

Boston, Massachusetts / Wollerau, Schweiz (ots) - Die globale Sportmarke PUMAund der Schweizer Bekleidungstechnologiekonzern X-BIONIC® haben eine Kollektionthermoregulierender Laufbekleidung entwickelt, die die Athleten in allen Phaseneines Laufs ungeachtet der äußeren Bedingungen auf einer optimalen Temperaturhalten.Das patentierte 3D Bionic Sphere® System mit ThermoSyphon® Technologie vonX-BIONIC® kühlt, wenn Sie schwitzen und wärmt, wenn Sie frieren. Dies entstehtdurch die Verwendung von Schweiß als Schlüsselelement imThermoregulationsprozess und hinterlässt einen dünnen Feuchtigkeitsfilm auf derHaut, ohne dass sich der Körper nass anfühlt. Überschüssiger Schweiß kann leichtverdunsten, da er vom Körper weg transportiert wird.Als Antwort auf den wachsenden Bedarf an innovativer Laufbekleidung, welche esden Athleten erlaubt die beste Leistung zu erbringen, wird die PUMA I X-BIONIC®Kollektion aus Laufshirts, Laufshorts, langen und kurzen Socken und Jackenbestehen."PUMA ist stets bestrebt, seinen Kunden erstklassige Technologie anzubieten, unddie Zusammenarbeit mit Spezialisten ist eine Möglichkeit, dies zu erreichen",kommentiert Charles Johnson, Global Director of Innovation bei PUMA. "MitX-BIONIC® wollten wir eine Bekleidungskollektion entwickeln, die es unserenHochleistungssportlern und Kunden ermöglicht, sich unabhängig von denklimatischen Bedingungen wohl zu fühlen. Das ist eine großartige Partnerschaft,welche die X-BIONIC® Technologie mit dem PUMA-Design verbindet." "Dieeinzigartige Capsule-Kollektion PUMA I X-BIONIC® wird durch die Integrationunserer preisgekrönten, patentierten Technologien zu einem Symbol für sportlicheHöchstleistung", sagt Professor Dr. Bodo Lambertz, Gründer von X-BIONIC®.Die patentierten X-BIONIC® Technologien wurden für Sportler entwickelt, um dieoptimale Körperkerntemperatur und eine partielle Muskelkompressionaufrechtzuerhalten. Das 3D Bionic Sphere® System mit ThermoSyphon® Technologiehinterlässt einen dünnen Feuchtigkeitsfilm auf der Haut, ohne dass sich derKörper nass anfühlt. Sweat Traps® transportieren dann den überschüssigenSchweiß, lassen ihn verdunsten und entsorgen ihn dann über die thermischeDynamik.Verbessern Sie Ihre Leistung mit PUMA. Die neue Kooperation PUMA I X-BIONIC®wird ab dem 1. Januar 2020 auf PUMA.com, in PUMA Stores weltweit, und aufX-BIONIC.com verfügbar sein.Bilddatenbank:http://media.pr.keystone-sda.ch/Projects/Dezember+2019/X-Bionic+PumaPUMAPUMA ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Bekleidung undAccessoires entwirft, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit mehr als 70Jahren treibt PUMA Sport und Kultur unermüdlich voran, indem es schnelleProdukte für die schnellsten Sportler der Welt entwickelt. PUMA bietetLeistungs- und sportlich inspirierte Lifestyle-Produkte in Kategorien wieFußball, Laufen und Training, Basketball, Golf und Motorsport. Es arbeitet mitrenommierten Designern und Marken zusammen, um sportliche Einflüsse in dieStraßenkultur und Mode einzubringen. Die PUMA-Gruppe besitzt die Marken PUMA,Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in mehr als 120Ländern, beschäftigt weltweit mehr als 13.000 Mitarbeiter und hat seinenHauptsitz in Herzogenaurach/Deutschland.X-BIONIC®: "Turn Sweat Into Energy."X-BIONIC® ist eine weltweit führende Sportmarke mit mehr als 20 Jahren Erfahrungin Forschung und Entwicklung, die zu 100% in der Schweiz entwickelt und designedwurde. Mit über 800 internationalen Patenten, die uns zu mehr als 788internationalen Auszeichnungen führen, die in mehr als 1158 Medaillen beiinternationalen Meisterschaften einschließlich Olympischen Spielen umgesetztwurden, ist X-BIONIC® der Marktführer für technische Sportbekleidung und wurdeelf Jahre in Folge zur "Innovativsten Marke" gewählt. Bionik bedeutet, von derNatur zu lernen. X-BIONIC® bedeutet, die Natur zu übertreffen. Durch dieBeobachtung der natürlichen Welt überträgt X-BIONIC® das Wissen aus Millionenvon Jahren Evolution in technische Lösungen für leistungssteigerndeFunktionsbekleidung. X-BIONIC® Ingenieure, Athleten und Designer arbeitenzusammen, um mit Inspiration aus der Natur die optimale Schnittstelle zwischendem menschlichen Körper und dem Sport zu schaffen. "Schweiß ist zu wertvoll, umihn zu verschwenden." Mit X-BIONIC® verwandeln Sie "Schweiß in Energie". Unserepatentierten Technologien ermöglichen es Ihnen, unter allen Bedingungen länger,sicherer und komfortabler zu trainieren. Unsere wissenschaftlich erprobteThermoregulationstechnologie optimiert die Körperkerntemperatur und ermöglichtes Sportlern, ihre Höchstleistungen zu erbringen. Die Schweizer Präzisionunserer hochfunktionalen Produkte und die Innovationskraft unserer Forschung undEntwicklung haben ihren Hauptsitz in Wollerau, Schweiz.Pressekontakt:PUMA:Alberto Turincio Smith, Global PRalberto.turincio@puma.comX-BIONIC®:Aitor Henao Soto, Head of Marketing & Communicationsaitor.henao@x-bionic.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/135661/4473552OTS: X-Technology Swiss R&D AGOriginal-Content von: X-Technology Swiss R&D AG, übermittelt durch news aktuell