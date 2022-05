PUMA SE-Aktie: Der Aufsichtsrat hat gewählt!

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

Héloïse Temple-Boyer neue Vorsitzende des Aufsichtsrates Der Aufsichtsrat der PUMA SE hat in seiner Sitzung im April Héloïse Temple-Boyer zur Vorsitzenden des Gremiums gewählt. Sie tritt die Nachfolge von Jean-François Palus an, der zuvor den Vorsitz des Aufsichtsrats der PUMA SE mit Wirkung zum Ende der Hauptversammlung am 11. Mai 2022 niedergelegt hatte. Héloïse Temple-Boyer ist seit 2019 Mitglied des… Hier weiterlesen