PUMA Aktie: Wie gefällt das neue BVB Auswärtstrikot?

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

Inzwischen hat PUMA das neue „Borussia Dortmund Away Kit“ für die kommende Saison veröffentlicht. Auf gut Deutsch: Das soll das neue Auswärtstrikot von Borussia Dortmund sein. Das soll Graffiti feiern, die man in den Straßen Dortmunds sieht. Grundsätzlich ist das Auswärtstrikot zu einem großen Teil in schwarz gehalten mit natürlich gelben Elementen. Ob das neue Auswärtstrikot gefällt, ist natürlich Geschmackssache. Greifbarer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung