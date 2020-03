PUMA Aktie: Corona-Virus trifft!

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

Das klang nicht gut, was PUMA am Mittwoch mitteilte. Und zwar gab das Unternehmen ein Update zum Stand des Themas Corona bzw. COVID-19. Der Virus trifft PUMA offensichtlich. Weniger im Hinblick auf die PUMA-Büros – denn die sind „weltweit" geöffnet, wie das Unternehmen mitteilt. Man habe zwar Mitarbeiter/innen, die sich in „Risikogebieten aufgehalten haben", darum gebeten, dass diese einige Zeit von



