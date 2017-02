PULS 4 übernimmt österreichischen TV-Sender ATV

Unterföhring (ots) - München/Wien, 7. Februar 2017. ProSiebenSat.1PULS 4 plant, die österreichische Sendergruppe ATV von der TeleMünchen Fernseh GmbH & Co. Produktionsgesellschaft zu übernehmen.Entsprechende Verträge wurden am 6. Februar 2017 abgeschlossen. DieAkquisition muss von den zuständigen Medien- und Kartellbehörden inÖsterreich genehmigt werden.Markus Breitenecker, Geschäftsführer ProSiebenSat.1 PULS 4: "Zieldes Kaufs ist es, ATV in die ProSiebenSat.1 PULS 4-Gruppe zuintegrieren und die Position von ATV auf dem österreichischenTV-Markt so nachhaltig zu stärken."Dr. Herbert G. Kloiber, geschäftsführender Gesellschafter der TeleMünchen: "Ich freue mich, dass wir für den Fortbestand desUnternehmens die optimale Lösung gefunden haben."Durch die geplante Integration und Sanierung will PULS 4 denFortbestand von ATV langfristig sichern. Dabei würden ATV und PULS 4wechselseitig insbesondere vom Know-how und den Prozessen innerhalbder Senderfamilie profitieren.Der österreichische Privatsender ATV ging 2003 on Air, 2011folgten ATV2 sowie 2016 ATVsmart. Die Sender werden von der ATVPrivat TV GmbH & Co KG betrieben und gehören der Tele München FernsehGmbH & Co. Produktionsgesellschaft.Die ProSiebenSat.1 PULS 4 GmbH ist eine Tochter der ProSiebenSat.1Media SE.Pressekontakt:Julian GeistKonzernsprecherProSiebenSat.1 Media SEMedienallee 7D-85774 UnterföhringTel. +49 [89] 95 07-11 51Fax +49 [89] 95 07-911 51E-Mail: Julian.Geist@ProSiebenSat1.comStefanie PrinzLeiterin Kommunikation Unternehmen und FinanzenProSiebenSat.1 Media SEMedienallee 7D-85774 UnterföhringTel. +49 [89] 95 07-11 99Fax +49 [89] 95 07-911 99E-Mail: Stefanie.Prinz@ProSiebenSat1.comPressemitteilung online: www.ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSiebenSat.1 Media SE, übermittelt durch news aktuell