PULSUS HealthTech befindet sich bei Diversifikation und großflächiger Expansion im Beschleunigungsgang

Singapur und London (ots/PRNewswire) - Das seit mehr als dreiJahrzehnten als traditioneller Verlag von Medizin- undGesundheitspublikationen tätige Unternehmen PULSUS(https://www.pulsus.com/) diversifiziert derzeit sein Portfolio anVeröffentlichungen hin zu weiteren Themenbereichen, woruntersämtliche wichtigen Themen aus den Gebieten Wissenschaft, Technologieund Medizin (Science, Technology, Medical; STM) gehören. Einbesonderes Augenmerk soll hier auf der Entwicklung einerGesundheitsplattform zur Förderung von Studien zur weltweitenPharmakovigilanz-Forschung liegen.PULSUS hat sich als Verlag mit einem für die Wissenschaftbrennenden offenen und mit einem hybriden Zugang die Anerkennungseiner Zuträger und in gleicher Weise seiner Leser für seineFähigkeit erworben, wissenschaftliche Entdeckungen und Erkenntnissefestzuhalten, weiterzuverfolgen, mit anderen zu teilen und zuverbreiten. Von dieser Entwicklung ermutigt konzentriert sich PULSUSHealthtech (https://www.pulsus.com/pulsus-profile.html) derzeitdarauf, seine Anstrengungen auf Marktstudien zu Gesundheitsinformatikund Pharmakovigilanz auszudehnen und so die aktuellen und zukünftigenPerspektiven des globalen Gesundheitsmarkts weiter im Auge zubehalten.PULSUS wurde im Jahr 1984 gegründet und hat sich seit dem um dieBedürfnisse der wissenschaftlichen Forscher und Zuträger insbesonderein Amerika gekümmert. PULSUS ist derzeit auf dem Sprung, seinePlattform für Gesundheitsinformatik auf Fachleute aus den BereichenMedizin und Pharma in ganz Europa, Amerika, Asien und Australienauszudehnen. Seit seiner Gründung hat PULSUS die Unterstützung dermedizinischen Fachverbände (http://www.cmesociety.org/) und aus denBranchen mit dem entsprechenden internationalen Ruf erhalten. DieseUnterstützung hat es der PULSUS Group erlaubt, sich eine exzellenteReputation innerhalb der Wissenschafts- und Branchengemeinde zuerwerben, wodurch sich die Möglichkeit ergibt, den Graben zwischenIndustrie und praktizierenden Ärzten zu überwinden.Die PULSUS Pharmakovigilanz (https://www.omicsonline.org/omics-international-pulsus-group.php)-Studien umfassen Sammlungen,Archivierungen und Beobachtungen von Fallstudien und Studien mitBezug auf die vier Phasen der klinischen Forschung und Entwicklung.Schwerpunkte sind hier die bestehenden und kommenden Moleküle,Berichte zu unerwünschten Medikamentenwirkungen sowie die Bewertungvon Wirkungen und der Risikofaktoren.Die PULSUS Gesundheitsinformatik(https://www.omicsgroup.org/omics-international-pulsus-group.php) undPharmakovigilanz ermöglicht es Medizin- und Pharma-Unternehmen, sichvoll und ganz der umfassenden Medikamentensicherheit und demPatientenwohl zu widmen, indem die Einhaltung durch diePharmaunternehmen von weltweiten Gesetzen, ethischen Grundsätzen undbehördlichen Vorgaben, immer auch im Hinblick auf eine modernepersonalisierte Medizin, überwacht und ausgewertet wird.PULSUS ist ein Unternehmen für Gesundheitsinformatik undGesundheitsdienstleistungen, das sich der Förderung der Forschung inden Bereichen Wissenschaft, Technologie und Medizin verschrieben hat.PULSUS hat seinen Hauptsitz in Singapur und beschäftigt über 1000Mitarbeiter. Das Unternehmen hat sich als Vorreiter in derGesundheitsvorsorge und in der Informatik für Gesundheitstechnikhervorgetan. Die PULSUS Group verfügt über Niederlassungen in London(Vereinigtes Königreich), Ontario, (Kanada) und Hyderabad (Indien).Die PULSUS Group (http://www.cmesociety.com/) führt jedes Jahr mehrals 500 medizinische Fachtreffen(https://www.conferenceseries.com/medical-meetings) rund um denGlobus durch. Diese Meetings schaffen die Möglichkeit für eineZusammenarbeit zwischen Ärzten und der Industrie, indem hierFachleute zusammenkommen können, um Therapie- und Behandlungsmethodenvoranzubringen.Pressekontakt:contact@pulsus.com +44-203-769-1765Logo - https://mma.prnewswire.com/media/544592/PULSUS_Logo.jpgOriginal-Content von: PULSUS, übermittelt durch news aktuell