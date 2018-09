PULSUS Group arbeitet mit Anbu Kochi zusammen, um Opfern der Überschwemmungen in Kerala zu helfen

Anbu Kochi arbeitet mit PULSUS Group zusammen zwecks Unterstützungder Überschwemmungsopfer in KeralaSingapur und London (ots/PRNewswire) - Im Rahmen vonhumanitärischen Bemühungen reagiert PULSUS Group - in Zusammenarbeitmit Anbu Kochi - auf die Katastrophe der kürzlich erfolgten, niedagewesenen Überschwemmungen im indischen Bundesstaat Kerala, indemdas Unternehmen Hilfslieferungen und Rehabilitierungsmaßnahmenanbietet. PULSUS Group hat die Initiative ergriffen, um mit derSpende von Kleidern, Nahrungsmitteln, Medikamenten, sanitärenEinrichtungen und Hygieneprodukten Unterstützung anzubieten,einschliesslich Esswaren (Babynahrung, ORS-Pakete/Elektrolyten,Zwieback, Biskuits) und nicht essbarer Waren (antiseptischeWaschlösungen, Bleichmittel/Kalkpulver, Windeln für Kleinkinder undErwachsene, Hygienetücher, Zahnpasta, Zahnbürsten, Körperseife,Waschpulver, alte/neue Kleider, Wasserkanister, Kerzen undStreichhölzer). PULSUS Group und Anbu Kochi sammeln Waren für dentäglichen Gebrauch und andere Hilfslieferungen für dieÜberschwemmungsopfer von Kerala. PULSUS Group und Anbu Kochi setzesich für Kerala ein, indem sie Überschwemmungsopfern mit demNötigsten und Spenden versorgen.Zudem haben alle Mitarbeitenden von PULSUS Group großzügig Spendenfür die Opfer gesammelt. Dr. Srinubabu Gedela, CEO, Pulsus & OmicsInternational, sagte dazu: "Was Kerala heute durchleiden musste, istbeispiellos im Vergleich zu allen Katastrophen, die der Staat injüngster Zeit durchmachen musste. Wir übernehmen sozialeVerantwortung, indem wir uns für die Opfer einsetzen. Den Staat neuaufzubauen, kann noch Jahre dauern. Jede Rupie und jeder gespendeteBeitrag werden direkt für das Wohlergehen der Menschen und den Aufbaudes Staates eingesetzt. Unsere Gedanken und Gebete sind bei denÜberschwemmungsopfern, Flüchtlingen, heimatlosen Familien, und dieBedürfnisse der Stunde erfordern unseren Aufruf zum Handeln, um dieunmittelbare Bedürfnisse nach Unterkunft, Existenzgrundlage und nichtessbare Artikel zu befriedigen."Informationen zu PULSUS Group: PULSUS Group ist ein 1984gegründeter international renommierter Peer-Review-Verlag undKonferenzorganisator. Der Hauptsitz befindet sich in Singapur. PULSUSGroup unterhält weitere Niederlassungen in London (Großbritannien),Ontario (Kanada) und Chennai, Gurgaon, Hyderabad (Indien). MitUnterstützung der Ärztevereinigungen und wissenschaftlichenGemeinschaften fördert PULSUS in Zusammenarbeit mit internationalenÄrztevereinigungen und wissenschaftlichen Gemeinschaften von Expertenbegutachtete medizinische Fachzeitschriften. PULSUS organisiert über500 globale Meetings pro Jahr auf der ganzen Welt und ermöglicht esÄrzten und Branchenexperten, gemeinsam schlüssige Strategien fürerweiterte Therapeutika und Behandlungsaspekte zu erstellen. PULSUSGroup strebt danach, eine breite Palette von Zielgruppen undMarktführern in verschiedenen Forschungsgebieten zu erreichen unddadurch hochwertige Informationen in den USA, Europa, derAsien-Pazifik-Region und ME zu verbreiten.Für Medienanfragen schreiben Sie an: contactus@pulsus.com Tel.:650-268-9744Logo - https://mma.prnewswire.com/media/544592/PULSUS_Logo.jpgOriginal-Content von: PULSUS, übermittelt durch news aktuell