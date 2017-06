DAS PUBERTIER - DER FILM ab 6. Juli 2017 im Kino

München (ots) -Jan Weiler schrieb 2014 mit dem "Pubertier" das perfekte Buch fürdie ganze Familie. Die 22 hochamüsanten Geschichten über muffelige,maulfaule Pubertierende und ihre nicht minder peinlichen Elternstürmten die "Spiegel"-Bestsellerliste und belegten mehrere Monateden ersten Platz. Leander Haußmann (SONNENALLEE, HERR LEHMANN)adaptierte den Bestseller nun für die Leinwand. Produzent ist GünterRohrbach (ANONYMA - EINE FRAU IN BERLIN, DIE WEISSE MASSAI, AIMEE &JAGUAR, SCHTONK, DAS BOOT). In den Hauptrollen spielen Jan JosefLiefers, Heike Makatsch, Detlev Buck, Monika Gruber, Justus vonDohnányi und die 13-jährige Newcomerin Harriet Herbig-Matten alsPubertier.CONSTANTIN FILM startet DAS PUBERTIER - DER FILM am 6. Juli in dendeutschen Kinos. Der Trailer gibt einen wunderbaren Einblick in diePubertier-Welt und macht Lust auf mehr:https://youtu.be/vp7o1XqZZW0Inhalt: Gerade war sie doch noch so lieb, so niedlich. Doch kurzvor ihrem 14. Geburtstag mutiert Papas kleine Prinzessin plötzlichzum bockigen Pubertier. Der Journalist Hannes Wenger (JAN JOSEFLIEFERS) nimmt sich eine Auszeit, um seine Tochter Carla (HARRIETHERBIG-MATTEN) in dieser schwierigen Lebensphase zu erziehen und vonAlkohol, Jungs und anderen Verlockungen fernzuhalten. Das ist aberleichter gesagt als getan, denn seine Frau Sara (HEIKE MAKATSCH) gehtwieder arbeiten und Hannes ist als Vater maßlos überfordert. ObParty, Zeltlager oder Carlas erstes Mal: Hannes tritt zielsicher injedes Fettnäpfchen. Da ist es nur ein schwacher Trost, dass auchandere Jugendliche peinliche Väter haben: Hannes' bester Freund, dertaffe Kriegsreporter Holger (DETLEV BUCK), lässt sich lieber im NahenOsten beschießen als sich daheim von seinem grunzenden Pubertier inden Wahnsinn treiben zu lassen.DAS PUBERTIER - DER FILM ist eine Constantin Film Produktion(Produzent: Günter Rohrbach) und wurde gefördert vom FFF Bayern, demDFFF, der FFA und dem MBB.KINOSTART: 6. Juli 2017 im Verleih der Constantin FilmDarsteller: Jan Josef Liefers, Heike Makatsch, HarrietHerbig-Matten, Detlev Buck, Monika Gruber, Justus von Dohnányi, LuiseKinseher, Waldemar Kobus u.v.m.Produzent: Günter RohrbachCo-Produzent: Stefan GärtnerExecutive Producer: Martin Moszkowicz, Oliver BerbenHerstellungsleitung: Christine RotheDrehbuch: Leander Haußmann mit Jan Weiler, nach dem gleichnamigenBuch von Jan WeilerRegie: Leander HaußmannErstes Pressematerial finden Sie zum Download unterwww.constantinfilm.medianetworx.de.Pressekontakt:JUST PUBLICITY GmbH(TV, Print, Radio PR)Regine Baschny & Georgia TotsidouTelefon: +49 - 89 - 20 20 82 60Fax: +49 - 89 - 20 20 82 89E-Mail: info@just-publicity.comPURE Online(Online PR)Annika BlümleinTel: 030 / 28 44 509 - 21annika.bluemlein@pureonline.deOriginal-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuell