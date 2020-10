PT Expo China 2020 fand vom 14. bis 16. Oktober in Peking statt

Beijing (ots/PRNewswire) - Die PT Expo China 2020, die vom Ministerium für Industrie und Informationstechnologie veranstaltet wurde, fand vom 14. bis 16. Oktober im China National Convention Center statt. Diese erste Offline-Veranstaltung, die von der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)-Industrie unter Beachtung der Normen für Epidemieprävention und -bekämpfung organisiert wurde, war das am meisten erwartete Treffen der IKT-Branche in der zweiten Jahreshälfte. Durch die strikte Umsetzung der Richtlinien zur Pandemieprävention setzte die Veranstaltung einen neuen Maßstab für die Messeindustrie.Das Thema der diesjährigen PT Expo China war "ConneXion Shapes the Future". Der Bereich "5G + Industry Applications" war die Hauptattraktion der Veranstaltung. China Telecom, China Mobile, China Unicom, China Tower, CBN, CICT, Potevio, China General Technology, China Satcom, Huawei, ZTE, Nokia, Ericsson, Hengtong, YOFC, Etern, SDG, Inspur und andere namhafte chinesische und ausländische Unternehmen präsentierten die neuesten 5G-Anwendungsergebnisse und Implementierungspläne in verschiedenen vertikalen Segmenten, demonstrierten die digitalen Szenarien von 5G-Anwendungen in verschiedenen vertikalen Branchen und lieferten interessante Impulse unter den Themen "Nutzung von 5G" und "Die richtige Nutzung von 5G", die auf den Erfahrungen seit der kommerziellen Einführung von 5G vor einem Jahr basierten.In diesem Jahr fanden fast 50 parallele Aktivitäten statt, darunter das ICT China High Level Forum und der IMT-2020 (5G)-Gipfel, die so wichtige Bereiche wie digitale Wirtschaft, 5G, KI, industrielles Internet, IoT, Datenzentren, Satellitenkommunikation, Fintech, Internet der Fahrzeuge, UHD-Videos, intelligente Fabriken, intelligente Bildung, intelligente Energie, Cloud Gaming, Netzwerksicherheit, Quantencomputing und Notfallkommunikation abdeckten. Die Gewinner des 3. "Blooming Cups", eines Wettbewerbs zur Anwendung von 5G, und des ICT China Annual Awards wurden ebenfalls bekannt gegeben.Auch nach Ende der Offline-Veranstaltung geht die PT-Online, die Online-Plattform der PT Expo, bis zum 30. Oktober weiter. Das Cloud-basierte Zuschauerevent läuft 24/7. Die Öffentlichkeit kann PT Online über Online.ptexpo.com.cn (http://online.ptexpo.com.cn/) besuchen, oder über das Menü des öffentlichen offiziellen WeChat-Kontos der PT Expo, PTEXPO, die aufregende Welt der Technik, die durch 5G ermöglicht wird, erkunden.Mit einer Ausstellungsfläche von ca. 30.000 Quadratmetern und mehr als 300 namhaften chinesischen und ausländischen Unternehmen als Teilnehmer, zog die Veranstaltung über 70 Delegationen von Kommunalverwaltungen und mehr als 100 Unternehmen und Institutionen an. Über 800 Sprecher teilten ihre Fachkenntnisse in fast 50 Forumssitzungen. Während der gesamten Veranstaltung berichteten insgesamt 3.068 chinesische und ausländische Medien, rund um die Welt von den bemerkenswerten Errungenschaften, die Chinas IKT im vergangenen Jahr seit der kommerziellen Einführung von 5G erzielen konnte. Die PT Expo China 2021 findet vom 27. bis 29. September 2021 statt. Angesichts der vielen verschiedenen zukünftigen Anwendungsmöglichkeiten von 5G, wird es interessant sein zu sehen, was die PT Expo China 2021 Neues zu bieten haben wird.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1320940/PT_EXPO_CHINA_2020.jpgPressekontakt:Muyang Zhang+86-010-66429150Original-Content von: PT Expo China 2020, übermittelt durch news aktuell