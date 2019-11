PT Expo China 2019: ZTE 5G Module ZM9000 gewinnt Best Industry Innovation Application Award

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - ZTE Corporation (0763.HK /000063.SZ), ein international führender Anbieter von Lösungen für dieTelekommunikationsbranche sowie für Unternehmens- und Privatkunden imBereich mobiles Internet, hat heute bekanntgegeben, dass sein ZTE 5GModule ZM9000 auf der PT Expo China 2019 mit dem Best IndustryInnovation Application Award ausgezeichnet wurde. Das ZTE 5G ModuleZM9000 beschleunigt den 5G-Umbau der gesamten 4K UHD-Branche, indemes Live-Videoübertragung mit einer brandneuen 5G+4K-Methodeermöglicht.Ausgestattet mit dem Snapdragon X55 5G Modem-RF-System der zweitenGeneration, unterstützt das ZTE 5G Module ZM9000 sowohl NSA- als auchSA-Netze. Es deckt die 4G/5G-Frequenzbänder von drei großenchinesischen Netzbetreibern ab. Das Gerät verfügt über die M.2Encapsulation-Technologie und bietet Plug&Play-Funktionalität imStandardformat von 30 x 52 x 3,6 mm. Das Produkt lässt sich leicht anverschiedene Industrieprodukte anpassen, beispielsweiseSicherheitskameras, 5G 8K TVs und HD-Konferenzterminals.Weitere Vorteile des ZTE 5G Module ZM9000 sind ein extremniedriger Energieverbrauch im Standbymodus und eine große Auswahl anSchnittstellen. Im Dezember 2019 will ZTE das 5G Module ZM9000 fürdie kommerzielle Nutzung freigeben. Es wird breite Anwendung in denverschiedenen Bereichen der intelligenten Fertigung finden, darunterautonomes Fahren, Fernsteuerung, robotergesteuerte Instandhaltung,HD-Kameras, industrielle Gateways und Ölexploration.ZTE leistet Pionierarbeit, um den 5G-Anwendungsbereich von derprivaten bzw. familiären HD-Liveübertragung auf weitere Szenarienauszudehnen. Zu diesem Zweck bringt das Unternehmen verschiedene5G-Endgeräte wie das ZTE Axon 10 Pro 5G, der ZTE 5G Indoor RouterMC801 und das ZTE 5G Module ZM9000 auf den Markt.ZTE hat über 30 serialisierte 5G-Lösungen entwickelt und mehr als50 Demonstrationsprojekte in nahezu 20 Industrien implementiert,inklusive industrielles Internet, Big Video, Internet der Fahrzeuge,Medien, Energie, öffentliche Sicherheit, Gesundheitswesen,Bildungswesen, Umweltschutz und Verkehrswesen. Aus strategischenPartnerschaften zwischen ZTE und mehr als 300 Industriekunden sindgemeinsame Serviceanwendungen hervorgegangen. In Kollaboration mitüber 200 branchenführenden Produktanbietern wurden 5G-basierteLösungen für unterschiedliche Industriezweige auf den Weg gebracht.Über ZTEZTE ist ein Anbieter von modernen Telekommunikationssystemen,mobilen Endgeräten und Netzwerklösungen für Mobilfunkbetreiber,Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und private Anwender. DasUnternehmen entwickelt für seine Kunden integrierte, durchgängigeInnovationen für hervorragende und hochwertige Produkte imKonvergenzbereich der Telekommunikations- undInformationstechnologie. ZTE ist an den Börsen Hongkong und Shenzhennotiert (H-Aktienkürzel 0763.HK / A-Aktienkürzel 000063.SZ) undliefert anwenderoptimierte Produkte und Services an über 500Netzbetreiber in mehr als 160 Ländern. ZTE investiert mindestens zehnProzent seines Jahresumsatzes in Forschung und Entwicklung und spielteine wichtige Rolle in einer Reihe internationaler Gremien zurEntwicklung internationaler Standards. Als Unternehmen, das derCorporate SocialResponsibility (CSR) große Bedeutung beimisst, istZTE Mitglied des UN-Netzwerkes Global Compact. Weitere Informationenfinden Sie unter www.zte.com.cnPressekontakt:für Medien:Margrete MaZTE CorporationTel.: +86 755 26775207E-Mail: ma.gaili@zte.com.cnOriginal-Content von: ZTEWelink Technology Co., LTD., übermittelt durch news aktuell