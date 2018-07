PT Expo China 2018 findet erneut vom 26. bis 29. September statt

Peking (ots/PRNewswire) - PT Expo China 2018 (PTEXPO18), einer derwichtigsten Treffpunkte des ICT-Ökosystems, kehrt vom 26. bis 29.September 2018 in das China National Convention Center, Peking,zurück.Im Mittelpunkt der diesjährigen Veranstaltung des chinesischenMinisteriums für Industrie und Informationstechnologie steht dieFrage, wie mit Technologien die Effizienz gesteigert und der Alltagwesentlich komfortabler und interessanter gestaltet werden können.Eine Reihe von branchenübergreifenden Projekten in den BereichenTechnologie und Kultur, Technologie und Gesundheitswesen, Technologieund Transportwesen, Technologie und Tourismus und Technologie undAusbildung werden vorgestellt.Unter allen Fortschritten haben Digitalisierungsprojekte desTechnologieriesen Tencent und der Verbotenen Stadt das größteInteresse geweckt. Dabei stand die Frage im Mittelpunkt, wie die ICTsdie Grenze zwischen Alt und Neu verwischen und wertvolle Kulturgüterfördern.Die Konferenz ICT China High Level Forum besteht aus mehr als 20Gipfeln, Unterforen und Auszeichnungen. Es werden aktuelle Themen ausden Bereichen KI, 5G, IoT, vernetzte Autos, Stadt der Zukunft,Cloud-Services, Netzwerkinfrastruktur, intelligente Terminals,SDN/NFV und MEC diskutiert. Telekommunikationstürme bilden einweiteres Trendthema, da der globale TowerXchange-Gipfel zum erstenMal in China zusammen mit den weltweit führenden Turmunternehmen undMobilfunkbetreibern stattfindet.Die Ergebnisse zum landesweiten Fortschritt Chinas im Bereich 5G,der Teil der dritten Phase der F&E-Technologiestudie wird, werden imRahmen des 5G-Gipfels erneut präsentiert. Angesichts des kürzlich von3GPP endgültig eingeführten 5G-Standards gelten die Studienergebnisseals entscheidend für Chinas 5G-Leistung auf dem Weg zur Marktreife.Über 400 Schlüsselakteure und innovative KMU aus dem Ökosystemstrafen sich im vergangenen Jahr auf der PTEXPO17, darunter ChinaTelecom, China Mobile, Chine Unicom, China Tower, Ericsson,Fiberhome, Huawei, Nokia, Potevio, VERTIV, YOFC und ZTE. Mit 59.600Teilnehmern gehört die Veranstaltung zu den größten ICT-Festivals inAsien.Die Anmeldung zur PT Expo China 2018 ist ab sofort möglich.Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.ptexpo.com.cn.Pressekontakt:Ying Qin+86-10-6642-9150+86-137-0114-0828qinying@ptac.com.cnOriginal-Content von: China National Postal and Telecommunications Appliances Corporation, übermittelt durch news aktuell