PTV Group launcht Cloud-Produkt zur Tourenoptimierung für die Lieferung von schnelldrehenden Konsumgütern (FMCG)

Karlsruhe / Arlington (ots) -- Flexible, benutzerfreundliche Webanwendung erleichtert komplexe Prozesse auf der letzten Meile- Effiziente Touren helfen, Kilometer und Kosten einzusparen- Optimale Nutzung von Ressourcen wichtiger denn jeDie PTV Group, Markführer für Mobilitäts- und Logistiksoftware, bringt ein neues Cloud-Produkt auf den US-Markt, das speziell für die Routenoptimierung auf der letzten Meile im Bereich der Fast Moving Consumer Goods (FMCG), also der schnelldrehenden Konsumgüter entwickelt wurde. Der PTV Route Optimizer unterstützt Hersteller, Einzelhändler, Großhändler sowie Transportunternehmen bei der regionalen Auslieferung von Verbrauchsgütern, in dem er die komplexen Prozesse in der urbanen Logistik erleichtert. Das Tool wird zunächst in den USA eingeführt und sukzessive in weiteren Zielmärkten ausgerollt.Auf Knopfdruck erstellt die SaaS-Lösung PTV Route Optimizer effiziente und robuste Touren für Fahrzeugflotten und berücksichtigt dabei verschiedene wichtige Planungsaspekte: Z. B. Zeitfenster für Abholung und Zustellung, Fahrzeitanforderungen, individuelle Fahrzeugprofile heterogener Flotten oder Anforderungen an die Fahrzeugausstattung wie etwa Kühlung oder Gabelstapler. Durch die optimierte Tourenplanung lassen sich Kilometer und damit Kosten reduzieren.Die flexible, einfach zu bedienende Webanwendung erfordert keine Integration oder intensive Schulung, so dass Planerinnen und Planer innerhalb weniger Minuten mit der Arbeit beginnen können. Die intuitive, benutzerfreundliche Oberfläche nutzt eine Drag-and-Drop-Funktionalität und kann nach individuellen Präferenzen jeder Organisation konfiguriert werden.Kundinnen und Kunden erwarten heute schnelle Lieferungen und aktuelle Informationen über die Ankunftszeit ihrer Bestellung. Hinzu kommen wachsende Anforderungen von Verladern und Spediteuren in Bezug auf die Reduktion von Kosten und Emissionen Dies macht eine effiziente und robuste Tourenplanung mit optimaler Auslastung von Fahrzeugen und Fahrerinnen und Fahrern wichtiger denn je.Die Cloud-Lösung der PTV ermöglicht es Transportplanerinnen und -planern, ihre Prozesse zu automatisieren und damit schneller und effizienter zu gestalten. Die gesamte Planung liefert bessere und belastbare Ergebnisse und wird damit deutlich transparenter. Dies wirkt sich positiv auf das gesamte Unternehmen aus und erleichtert die täglichen Herausforderungen der Fahrerinnen und Fahrer: Rampenzeiten werden besser eingehalten, Wartezeiten verringert, Probleme durch Einschränkungen vermieden. Pünktliche Lieferungen sorgen zudem für eine Verbesserung des Service und für zufriedene Kundinnen und Kunden."Wir freuen uns, unsere Daten, Technologien und Erfahrungen im Bereich der Tourenplanung in die Cloud zu bringen. Wir bieten damit einen One-Stop-Shop für die Optimierung von Touren an", so Christian U. Haas, CEO der PTV Group. "Durch die robuste Planung werden sehr realitätsnahe Touren berechnet, was die Gefahr möglicher Störungen während der Leistungserbringung deutlich reduziert. Liefertreue und Kundenzufriedenheit können dadurch nachhaltig verbessert werden."Die PTV Group kann auf über 40 Jahre Erfahrung in der Logistikplanung und Tourenoptimierung zurückblicken. Das Unternehmen hat ein tiefes Verständnis für die Herausforderungen, denen sich die CPG-Branche - insbesondere nach der Coronapandemie - gegenübersieht. Die PTV arbeitet eng mit führenden Datenlieferanten zusammen und bietet genaue und veredelte Karten sowie leistungsstarke Algorithmen.Weitere Informationen zum PTV Route Optimizer finden interessierte Unternehmen hier: https://www.myptv.com/en-us/ptv-route-optimizerPressekontakt:PTV GroupStefanie Schmidt, Lead PR & CommunicationsTel.: +49-721-9651-7451, stefanie.schmidt@ptvgroup.comOriginal-Content von: PTV Planung Transport Verkehr GmbH, übermittelt durch news aktuell