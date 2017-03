PTV Group in China im Aufwind / Neuer Geschäftsführer treibt Ausbau der Präsenz in China voran (FOTO)

Karlsruhe/Shanghai (ots) -"Global denken, lokal handeln", unter diesem Motto treibtSoftwareanbieter PTV Group, Karlsruhe, das internationale Geschäft imBereich Verkehr und Logistik voran. Für die Niederlassung inShanghai, China, hat jetzt ein neuer Geschäftsführer dieVerantwortung übernommen: Der erfahrene Verkehrsingenieur Oscar JiangJing (40) hat die Aufgabe, die Geschäfte der deutschen Firmengruppeim Wachstumsmarkt China kräftig anzukurbeln. Innerhalb von dreiJahren sollen künftig drei regionale Kompetenzcenter in Shanghai,Beijing und Chengdu aufgebaut werden und für mehr Kundennähe sorgen."Wir sehen in China einen riesigen Bedarf. Alle Städte in Chinasind derzeit gefordert, die Mobilität für ihre Bürger mit Hilfe einesattraktiven öffentlichen Verkehrs und mit modernen Transportserviceszukunftsfähig zu gestalten. Es besteht ein immenses Interesse, vonuns als einem erfahrenen Mobilitätsanbieter aus dem Westen zu lernen,wie sich vor Ort Know-how aufbauen und innovative Technologien dafüreinsetzen lassen", berichtet Vincent Kobesen, CEO der PTV Group.Großes MarktpotentialDas Unternehmen ist mit dem Thema Verkehrssimulation bereits sehrgut in Asien etabliert. "Großes Potential sehen wir künftig in derstrategischen Verkehrsplanung und beim Aufbau vonVerkehrsmanagementsystemen, die Echtzeitdaten verarbeiten können",erzählt der neue Geschäftsführer von PTV China, Oscar Jiang Jing."Wir sind der einzige Anbieter von Verkehrsoptimierungssoftware amMarkt, der eine eigene Niederlassung in China betreibt. Ich freuemich jetzt sehr auf die spannende Aufgabe, gemeinsam mit denUniversitäten und den Experten vor Ort dafür zu sorgen, dass in ganzChina künftig noch bessere Mobilitätslösungen geschaffen werden", soJiang weiter.Erfahrung ist TrumpfJiang bringt 17 Jahre Erfahrung aus der Praxis und aus vielenBereichen des Verkehrswesens mit. Er hat in China, in den VereinigtenArabischen Emiraten und in Singapur gearbeitet. So hat erbeispielsweise das Projekt für das Busplanungsmodell in Abu Dhabigeleitet, Stadtentwicklungsprojekte für die Land Transport Authorityin Singapur vorangetrieben und am chinesischen Institut in Sichuanfür Landvermessung und Straßenentwurf die Planung von Straßen,Wasserwegen und Häfen verantwortet.Chinas ZukunftChina verfügt über das weltweit umfassendste Verkehrssystem,sowohl hinsichtlich der Größe als auch der Anzahl der Nutzer.Angesichts dessen benötigt das Land dringend modellbasierte Systeme,um zukünftig komplexe Verkehrssysteme planen, implementieren undsteuern zu können. Online-Anwendungen ermöglichen heuteOnline-Dienstleistern, umfangreiche, genaue Daten in Echtzeit zusammeln. Einfache statistische Berechnungen und Regressionsanalysenkönnen dabei nicht die Komplexität der heutigen Verkehrssysteme undVerkehrsdaten abbilden. Dafür sind modellbasierte Systemeerforderlich.So unterstützen Jiang und sein Team Verkehrsbehörden, -instituteund -berater. Und sie konzentrieren sich vor Ort auf innovativeLösungen für Betreiber von Verkehrsinformations- undVerkehrsmanagementsystemen in Echtzeit sowie für Betreiber vonShared-Mobility-Diensten. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf demThemengebiet des autonomen Fahrens. Auch hier unterstützt PTV ChinaWissenschaftler, Hersteller und Regulierungsbehörden in China bei derEntwicklung und Implementierung zukunftsorientierter Lösungen.Die Herausforderungen in China sind so groß wie das Land. Derzeitwird gezielt In das Trendthema Mobilität - mit zukunftsorientiertenLösungen zur Optimierung von Verkehr und Logistik - investiert. Sowird intensiv an der Elektrifizierung der Verkehrsmittel gearbeitet.Ein Ziel dabei ist es, binnen der nächsten zehn Jahre alle Busseausschließlich elektrisch zu betreiben. Und dem Fahrtdienstvermittlerund Taxi-App-Anbieter Didi Chuxing stehen von großen Investoren wieAlibaba oder Apple Milliarden für den Ausbau seiner Services zurVerfügung. In China gibt es 662 Städte, in 142 davon leben jeweilsmehr als eine Million Menschen.PTV. The Mind of Movement.Die PTV Group betrachtet Verkehr und Logistik als Ganzes, umMobilität zukunftsfähig zu gestalten. Ausgezeichnet alsWeltmarktführer entwickelt das Unternehmen intelligenteSoftwarelösungen für die Transportlogistik, die Verkehrsplanung unddas Verkehrsmanagement. Das hilft Städten, Unternehmen und Personendabei, Zeit und Kosten zu sparen, Straßen sicherer zu machen undAuswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Die PTV setzt ihr weltweiteinzigartiges Expertenwissen zu allen Facetten der Mobilität dafürein, dass Menschen und Güter rechtzeitig, sicher undressourcenschonend ihre Ziele erreichen.Mehr als 2.500 Städte setzen PTV-Produkte ein. Transporte in übereiner Million Fahrzeugen werden mit PTV-Software geplant. Das Europäische Verkehrsmodell, das den gesamten Personen- und Güterverkehr in Europa abdeckt, wird mit PTV-Software entwickelt. Auch dafür arbeiten rund um den Globus über 700 Kolleginnen und Kollegen mit Leidenschaft an leistungsstarken Lösungen. Der Hauptsitz im Herzen der Technologieregion Karlsruhe ist Entwicklungs- und Innovationszentrum. Von hier aus plant und optimiert die PTV seit 1979 alles, was Menschen und Güter bewegt.