Weitere Suchergebnisse zu "PTC":

Boston (ots/PRNewswire) - PTC führend im Bereich "Vollständigkeit der Vision"PTC (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2970234-1&h=1491496143&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D2970234-1%26h%3D2862554720%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2970234-1%2526h%253D427732874%2526u%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.ptc.com%25252F%25253Futm_source%25253Dprnewswire%252526utm_medium%25253Dpressrelease%252526utm_campaign%25253Dgartnermqiiot%2526a%253DPTC%26a%3DPTC&a=PTC) (NASDAQ: PTC) wurde von der unabhängigen Branchenanalysefirma Gartner in ihrem Magic Quadrant für industrielle IoT-Plattformen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2970234-1&h=231476882&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D2970234-1%26h%3D3284495267%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2970234-1%2526h%253D2460931193%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.ptc.com%25252Fen%25252Fresources%25252Fiiot%25252Fwhite-paper%25252Fgartner-mq-for-iiot%25253Futm_source%25253Dprnewswire%252526utm_medium%25253Dpressrelease%252526utm_campaign%25253Dgartnermqiiot%2526a%253DMagic%252BQuadrant%252Bfor%252BIndustrial%252BIoT%252BPlatforms%26a%3DMagic%2BQuadrant%2Bf%25C3%25BCr%2Bindustrielle%2BIoT-Plattformen&a=Magic+Quadrant+f%C3%BCr+industrielle+IoT-Plattformen)1 als "Leader" (Vorreiter) eingestuft. Der Bericht bewertet die "Vollständigkeit der Vision des US-Unternehmen als am weitesten entwickelt.Gartner definiert den Markt für Plattformen für das industrielle Internet der Dinge (IIoT) (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2970234-1&h=2430174550&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D2970234-1%26h%3D159991530%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2970234-1%2526h%253D3863286185%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.ptc.com%25252Fen%25252Fproducts%25252Fiiot%25253Futm_source%25253Dprnewswire%252526utm_medium%25253Dpressrelease%252526utm_campaign%25253Dgartnermqiiot%2526a%253DIndustrial%252BInternet%252Bof%252BThings%252B(IIoT)%26a%3Dindustrielle%2BInternet%2Bder%2BDinge%2B(IIoT)&a=industrielle+Internet+der+Dinge+(IIoT)) als "ein Paket von integrierten Software-Fähigkeiten, um die Entscheidungsfindung für die Vermögensverwaltung und die operative Transparenz sowie die Kontrolle für Werke, Infrastruktur und Ausstattung innerhalb der anlagenintensiven Branchen zu verbessern".Der Gartner Magic Quadrant für industrielle IoT-Plattformen besteht aus zwei Achsen: "Ability to Execute" (Umsetzungsfähigkeit) und "Completeness of Vision" (Vollständigkeit der Vision). Die Beurteilungskriterien von Gartner für die "Vollständigkeit der Vision" umfassen das Marktverständnis und das Geschäftsmodell eines Unternehmens sowie seine Strategien für Marketing, Vertrieb, Angebot (Produkt), Vertikale/Branche, Innovation und Geografie."Wir sind sehr stolz darauf, im Gartner Magic Quadrant für industrielle IoT-Plattformen als Leader ausgezeichnet worden zu sein", sagte Joe Biron, Divisional General Manager, IoT Segment von PTC. "Wir glauben, dass die Würdigung unserer 'Vollständigkeit der Vision' auf unserem Verständnis des IIoT-Markts, unseren Innovationsbemühungen und unserer Fähigkeit, ein Geschäftsmodell anzubieten, durch das unsere Kunden einfach Erfolg haben können, zurückzuführen ist."Die Plattform ThingWorx® für IIoT-Lösungen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2970234-1&h=3291789082&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D2970234-1%26h%3D2837411612%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2970234-1%2526h%253D3020076457%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.ptc.com%25252Fen%25252Fproducts%25252Fiiot%25252Fthingworx-platform%25253Futm_source%25253Dprnewswire%252526utm_medium%25253Dpressrelease%252526utm_campaign%25253Dgartnermqiiot%2526a%253DThingWorx%2525C2%2525AE%2525C2%2525A0IIoT%252Bsolutions%252Bplatform%26a%3DPlattform%2BThingWorx%25C2%25AE%2Bf%25C3%25BCr%2BIIoT-L%25C3%25B6sungen&a=Plattform+ThingWorx%C2%AE%C2%A0f%C3%BCr+IIoT-L%C3%B6sungen) von PTC bietet Industrieunternehmen die Möglichkeit, eine vollständige digitale Transformation zu vollziehen - von der Art, wie Produkte entworfen werden, bis zur Wertschaffung und Interaktion mit Kunden. ThingWorx bietet End-to-End-Fähigkeiten zur Verknüpfung von Geräten und zur Schaffung solider IoT-Lösungen sowie überzeugender Endbenutzer-Erfahrungen, die einfach zu erschaffen und zu implementieren sind und die es Unternehmen ermöglichen, die Amortisierungszeit zu beschleunigen.Weitere Informationen zur Positionierung von PTC im Markt für IIoT-Plattformen können Sie einer kostenlosen Ausgabe des vollständigen Berichts zum Magic Quadrant entnehmen. Diese finden Sie hier: Gartner Magic Quadrant für industrielle IoT-Plattformen 2020.1 "Gartner Magic Quadrant for Industrial IoT Platforms", Eric Goodness, Alfonso Velosa, Ted Friedman, Emil Berthelsen, Scot Kim, Peter Havart-Simkin, Katell Thielemann, 19. Oktober 2020Haftungsausschluss GartnerGartner unterstützt keine bestimmten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen genannt werden, und rät Technologieanwendern auch nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen zu wählen. Vielmehr bestehen die von Gartner veröffentlichten Forschungspublikationen aus den Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen verstanden werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Forschung ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Tauglichkeit für einen bestimmten Zweck.Informationen zu PTC (NASDAQ: PTC)PTC hilft globalen Herstellern dabei, mit Softwarelösungen zweistellige Auswirkungen zu erzielen, um Innovationen im Bereich von Produkt und Dienstleistungen zu beschleunigen, die operative Effizienz zu verbessern und die Produktivität der Belegschaft zu steigern. In Kombination mit einem umfassenden Partner-Netzwerk bietet PTC den Kunden Flexibilität bei der Bereitstellung seiner Technologie, um die digitale Transformation voranzubringen - lokal, in der Cloud oder über die reine SaaS-Plattform. Bei PTC stellen wir uns nicht nur eine bessere Welt vor - wir ermöglichen sie.PTC.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2970234-1&h=2548007274&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D2970234-1%26h%3D3491135440%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2970234-1%2526h%253D3937544954%2526u%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.ptc.com%25252F%25253Futm_source%25253Dprnewswire%252526utm_medium%25253Dpressrelease%252526utm_campaign%25253Dgartnermqiiot%2526a%253DPTC.com%26a%3DPTC.com&a=PTC.com)@PTC (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2970234-1&h=358625566&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D2970234-1%26h%3D2132624693%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2970234-1%2526h%253D2640187322%2526u%253Dhttp%25253A%25252F%25252Ftwitter.com%25252FPTC%2526a%253D%252540PTC%26a%3D%2540PTC&a=%40PTC)Blogs (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2970234-1&h=1875456328&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D2970234-1%26h%3D1730451442%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2970234-1%2526h%253D2274704149%2526u%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.ptc.com%25252Fblogs%25253Futm_source%25253Dprnewswire%252526utm_medium%25253Dpressrelease%252526utm_campaign%25253Dgartnermqiiot%2526a%253DBlogs%26a%3DBlogs&a=Blogs)PTC, ThingWorx und das PTC-Logo sind Marken bzw. eingetragene Marken von PTC Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und anderen Ländern.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1326286/PTC_Inc_MQuad_Graph.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2970234-1&h=240346934&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2970234-1%26h%3D2087995108%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1326286%252FPTC_Inc_MQuad_Graph.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1326286%252FPTC_Inc_MQuad_Graph.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1326286%2FPTC_Inc_MQuad_Graph.jpg)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1313772/ptc_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2970234-1&h=329196925&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2970234-1%26h%3D2581597016%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1313772%252Fptc_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1313772%252Fptc_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1313772%2Fptc_Logo.jpg)Pressekontakt:PTCCorporate CommunicationsGreg Paynegpayne@ptc.comOriginal-Content von: PTC Inc., übermittelt durch news aktuell