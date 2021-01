PTC schließt Übernahme von Arena Solutions ab

Weitere Suchergebnisse zu "PTC":

Boston (ots/PRNewswire) - - Kombination von Arena Solutions und Onshape positioniert PTC als Marktführer in SaaS CAD + PLM- Erweiterung der SaaS-Geschäftseinheit unter der Leitung von Mike DiTullio; Jamie Pappas folgt DiTullio als Leiter des weltweiten Vertriebs- ARR-Wachstum für das erste Quartal 2021 dürfte nahe dem oberen Ende der Prognose liegenPTC (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3040729-1&h=2730960939&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D3040729-1%26h%3D2735953597%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3040729-1%2526h%253D3438796052%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.ptc.com%25252F%25253Futm_source%25253Dprnewswirearenaclose%252526utm_medium%25253Dpressrelease%252526utm_campaign%25253Darenasolutionsclose%2526a%253DPTC%26a%3DPTC&a=PTC) (NASDAQ: PTC) hat die Übernahme von Arena Solutions (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3040729-1&h=1786352117&u=https%3A%2F%2Fwww.ptc.com%2Fde%2Fnews%2F2020%2Fptc-to-acquire-saas-plm-leader-arena-solutions&a=%C3%9Cbernahme+von+Arena+Solutions), der branchenweit führenden Software as a Service (SaaS) (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3040729-1&h=1964065510&u=https%3A%2F%2Fwww.ptc.com%2Fde%2Findustry-insights%2Fsaas%3Futm_source%3Dprnewswirearenaclose%26utm_medium%3Dpressrelease%26utm_campaign%3Darenasolutionsclose&a=Software+as+a+Service+(SaaS)) Product Lifecycle Management (PLM) Lösung, abgeschlossen. Der Zusammenschluss von Arena Solutions und Onshape, von PTC in 2019 übernommen, etabliert PTC als führenden Anbieter von reinen SaaS-Lösungen für den Produktentwicklungsmarkt und erweitert die Präsenz von PTC im attraktiven Mittelstandsmarkt, wo SaaS-Lösungen zum Standard werden."Arena Solutions und Onshape werden gemeinsam eine leistungsstarke reine SaaS-CAD- und PLM-Lösung anbieten, die in der Lage ist, den sich schnell entwickelnden Trend hin zu SaaS für Produktdesign, -entwicklung und -realisierung zu bedienen", sagt Jim Heppelmann, President und CEO von PTC. "Die kombinierte Lösung hilft Herstellern dabei, die Zusammenarbeit zu verbessern und Innovationen in der 'neuen Normalität' zu beschleunigen, die durch die weltweite Pandemie entstanden ist. Mit unseren Creo® (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3040729-1&h=906012808&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D3040729-1%26h%3D275462049%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3040729-1%2526h%253D4172229671%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.ptc.com%25252Fen%25252Fproducts%25252Fcreo%25253Futm_source%25253Dprnewswirearenaclose%252526utm_medium%25253Dpressrelease%252526utm_campaign%25253Darenasolutionsclose%2526a%253DCreo%2525C2%2525AE%26a%3DCreo%25C2%25AE&a=Creo%C2%AE) und Windchill® (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3040729-1&h=287796121&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D3040729-1%26h%3D785473420%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3040729-1%2526h%253D3838380865%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.ptc.com%25252Fen%25252Fproducts%25252Fwindchill%25253Futm_source%25253Dprnewswirearenaclose%252526utm_medium%25253Dpressrelease%252526utm_campaign%25253Darenasolutionsclose%2526a%253DWindchill%2525C2%2525AE%26a%3DWindchill%25C2%25AE&a=Windchill%C2%AE)-Lösungen, die eine starke Dynamik im traditionellen CAD- und PLM-Markt zeigen, und jetzt den Arena(TM)und Onshape® (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3040729-1&h=3447787066&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D3040729-1%26h%3D3423248828%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3040729-1%2526h%253D588305177%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.onshape.com%25252Fen%25252F%2526a%253DOnshape%2525C2%2525AE%26a%3DOnshape%25C2%25AE&a=Onshape%C2%AE)-Lösungen, die im SaaS-Bereich führend sind, ist PTC gut positioniert, um den Produktentwicklungsmarkt heute und in Zukunft anzuführen."Laut dem unabhängigen Branchenanalysten, der Firma Gartner (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3040729-1&h=376534691&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D3040729-1%26h%3D1406153887%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3040729-1%2526h%253D472120752%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.gartner.com%25252Fen%25252Fnewsroom%25252Fpress-releases%25252F2020-07-23-gartner-forecasts-worldwide-public-cloud-revenue-to-grow-6point3-percent-in-2020%2526a%253Dindependent%252Bindustry%252Banalyst%252Bfirm%252BGartner%26a%3Dunabh%25C3%25A4ngigen%2BBranchenanalysten%252C%2Bder%2BFirma%2BGartner&a=unabh%C3%A4ngigen+Branchenanalysten%2C+der+Firma+Gartner), wird der gesamte SaaS-Markt im Jahr 2021 die Marke von 120 Milliarden US-Dollar überschreiten. Der Produktentwicklungsmarkt wird noch von der COVID-19-Pandemie beeinflusst, doch frühe Anwender haben schon die Tragweite der wichtigsten SaaS-Vorteile (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3040729-1&h=3038685742&u=https%3A%2F%2Fwww.ptc.com%2Fde%2Fblogs%2Fcorporate%2F5-benefits-of-saas&a=wichtigsten+SaaS-Vorteile) erkannt, insbesondere in Bezug auf die digitale Transformation (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3040729-1&h=2286479999&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D3040729-1%26h%3D1236837344%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3040729-1%2526h%253D3345390849%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.ptc.com%25252Fen%25252Fblogs%25252Fcorporate%25252Fwhy-enterprise--saas-is-essential-to-digital-transformation-in-2020%25253Futm_source%25253Dprnewswirearenaclose%252526utm_medium%25253Dpressrelease%252526utm_campaign%25253Darenasolutionsclose%2526a%253Ddigital%252Btransformation%26a%3Ddigitale%2BTransformation&a=digitale+Transformation).Gleichzeitig mit dem Abschluss der Übernahme von Arena Solutions hat PTC seinen SaaS-Geschäftsbereich erweitert, der nun Arena, Onshape und die marktführende Augmented-Reality-Technologie Vuforia® (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3040729-1&h=341149636&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D3040729-1%26h%3D2428950227%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3040729-1%2526h%253D852046007%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.ptc.com%25252Fen%25252Fproducts%25252Fvuforia%25253Futm_source%25253Dprnewswirearenaclose%252526utm_medium%25253Dpressrelease%252526utm_campaign%25253Darenasolutionsclose%2526a%253DVuforia%2525C2%2525AE%252Baugmented%252Breality%252Btechnology%26a%3DAugmented-Reality-Technologie%2BVuforia%25C2%25AE&a=Augmented-Reality-Technologie+Vuforia%C2%AE) von PTC umfasst. Die erweiterte Geschäftseinheit wird vom langjährigen PTC-Vertriebsleiter Mike DiTullio geleitet, der direkt an PTC-CEO Jim Heppelmann berichtet. Jamie Pappas, ein 25-jähriger PTC-Vertriebsveteran, wurde zum Nachfolger von DiTullio als Head of Global Sales ernannt. Pappas hat den regionalen Vertrieb in Asien, Europa und zuletzt in Nordamerika geführt und in allen Stellungen eine konstant starke Leistung erzielt."Die Erweiterung unseres SaaS-Geschäftsbereichs wird es uns ermöglichen, uns auf die Integration des Arena-Teams in PTC zu konzentrieren und die enormen Talente und das Fachwissen zu nutzen, die wir in unserem SaaS-Portfolio haben," so Heppelmann weiter. "Mike DiTullio hat seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, Unternehmen so auszurichten, dass sie das Wachstum vorantreiben, und ich bin zuversichtlich, dass er uns in dieser neuen Rolle dabei helfen kann, unsere führende Position im Bereich SaaS-Technologie weiter auszubauen. Jamie Pappas ist ein langjähriger und erfahrener Vertriebsleiter bei PTC, und ich bin ebenso zuversichtlich, dass der Übergang in seine neue Rolle reibungslos und nahtlos erfolgen wird. PTC ist in der glücklichen Lage, sehr starke Vertriebs- und Geschäftsführern zu haben."Arena Solutions hat das Kalenderjahr 2020 mit rund 50 Millionen US-Dollar an jährlich wiederkehrenden Umsätzen abgeschlossen, und damit ein zweistelliges Wachstum gegenüber 2019 erreicht. PTC erwartet weiterhin, dass sich die Transaktion neutral zu PTCs operativem Cashflow-Ziel für das Geschäftsjahr 2021 in Höhe von 365 Mio. US-$ und dem Free-Cashflow-Ziel in Höhe von 340 Mio. US-$ (das den Abzug von Investitionsausgaben in Höhe von ca. 25 Mio. US-$ vom operativen Cashflow widerspiegelt) verhält, und sich im Geschäftsjahr 2022 und darüber hinaus positiv auswirkt. PTC erwartet, dass das ARR-Wachstum für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2021, das am 31. Dezember 2020 endete, nahe dem oberen Ende der Prognose liegen wird. Das Management plant, die Prognose für Investoren im Rahmen der Veröffentlichung der Ergebnisse des ersten Quartals des Geschäftsjahres 2021 am 27. Januar 2021 zu aktualisieren.Weitere Informationsquellen- Startseite zur Arena Solutions Akquisition (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3040729-1&h=2437686907&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D3040729-1%26h%3D2680246313%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3040729-1%2526h%253D4061950499%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.ptc.com%25252Fen%25252Fabout%25252Farena-solutions%25253Futm_source%25253Dprnewswirearenaclose%252526utm_medium%25253Dpressrelease%252526utm_campaign%25253Darenasolutionsclose%2526a%253DAcquisition%252BLanding%252BPage%26a%3DStartseite%2Bzur%2BArena%2BSolutions%25C2%25A0Akquisition&a=Startseite+zur+Arena+Solutions%C2%A0Akquisition)- FAQ zur Arena Solutions Akquisition (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3040729-1&h=1494011976&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D3040729-1%26h%3D3060153348%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3040729-1%2526h%253D4075505906%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.ptc.com%25252Fen%25252Fabout%25252Farena-solutions%252523faq%25253Futm_source%25253Dprnewswirearenaclose%252526utm_medium%25253Dpressrelease%252526utm_campaign%25253Darenasolutionsclose%2526a%253DAcquisition%252BFAQ%26a%3DFAQ%2Bzur%2BArena%2BSolutions%25C2%25A0Akquisition&a=FAQ+zur+Arena+Solutions%C2%A0Akquisition)- SaaS Startseite (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3040729-1&h=3990716497&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D3040729-1%26h%3D1223908543%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3040729-1%2526h%253D1749584177%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.ptc.com%25252Fen%25252Findustry-insights%25252Fsaas%25253Futm_source%25253Dprnewswirearenaclose%252526utm_medium%25253Dpressrelease%252526utm_campaign%25253Darenasolutionsclose%2526a%253DSaaS%252BLanding%252BPage%26a%3DSaaS%2BStartseite&a=SaaS+Startseite) Zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält Aussagen über zukünftige Ereignisse und Erwartungen, einschließlich der Auswirkung der Akquisition und des neuen SaaS-Geschäftsbereichs auf unser zukünftiges Wachstum und unsere Finanzergebnisse, einschließlich der ARR und unseres Cashflows, des erwarteten Werts der erworbenen Technologie für unser Geschäft, der Marktakzeptanz von SaaS-Lösungen für die Produktentwicklung und unserer erwarteten Finanzergebnisse für das erste Quartal 2021. Diese Aussagen sind "zukunftsgerichtete Aussagen", die Risiken und Ungewissheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den prognostizierten abweichen, einschließlich der Tatsache, dass die erworbene Technologie möglicherweise nicht den Zugang zu neuen Kunden und Märkten bietet, den wir erwarten, wenn diese Kunden und Märkte für die Technologie nicht empfänglich sind, was unsere Finanzergebnisse und Wachstumserwartungen negativ beeinflussen könnte; wir könnten nicht in der Lage sein, die erworbene Technologie zu integrieren, wenn oder wie wir es erwarten, was unsere Fähigkeit, zusätzliche SaaS-Lösungen anzubieten, wenn oder wie wir es erwarten, negativ beeinflussen könnte; Dies könnte sich negativ auf unsere Fähigkeit auswirken, zusätzliche SaaS-Lösungen zum richtigen Zeitpunkt oder wie erwartet anzubieten; Kunden könnten SaaS-Lösungen für die Produktentwicklung nicht wie erwartet annehmen, was sich negativ auf unsere Finanzergebnisse und Wachstumserwartungen auswirken könnte; wichtige Mitarbeiter von Arena Solutions könnten nicht bei PTC bleiben, was das Geschäft von Arena Solutions und unsere Fähigkeit, das Geschäft von Arena Solutions erfolgreich zu integrieren und zu betreiben, beeinträchtigen könnte; uns könnten unvorhergesehene Kosten im Zusammenhang mit der Integration von Arena Solutions entstehen, was sich negativ auf unsere Finanzergebnisse auswirken könnte; und andere Risiken und Unwägbarkeiten, die in den Unterlagen von PTC bei der U. S. Securities and Exchange Commission beschrieben sind.Informationen zu PTC (NASDAQ: PTC)PTC hilft globalen Herstellern dabei, mit Softwarelösungen zweistellige Auswirkungen zu erzielen, um Innovationen im Bereich von Produkt und Dienstleistungen zu beschleunigen, die operative Effizienz zu verbessern und die Produktivität der Belegschaft zu steigern. In Kombination mit einem umfassenden Partner-Netzwerk bietet PTC den Kunden Flexibilität bei der Bereitstellung seiner Technologie, um die digitale Transformation voranzubringen - lokal, in der Cloud oder über die reine SaaS-Plattform. Bei PTC stellen wir uns nicht nur eine bessere Welt vor - wir ermöglichen sie.PTC.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3040729-1&h=1956329276&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D3040729-1%26h%3D280761607%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3040729-1%2526h%253D2565275463%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.ptc.com%25252F%25253Futm_source%25253Dprnewswirearenaclose%252526utm_medium%25253Dpressrelease%252526utm_campaign%25253Darenasolutionsclose%2526a%253DPTC.com%26a%3DPTC.com&a=PTC.com) @PTC (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3040729-1&h=3796185272&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D3040729-1%26h%3D3318124358%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3040729-1%2526h%253D2615153189%2526u%253Dhttp%25253A%25252F%25252Ftwitter.com%25252FPTC%2526a%253D%252540PTC%26a%3D%2540PTC&a=%40PTC) Blogs (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3040729-1&h=3583081884&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D3040729-1%26h%3D715154733%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3040729-1%2526h%253D3841718116%2526u%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.ptc.com%25252Fblogs%25253Futm_source%25253Dprnewswirearenaclose%252526utm_medium%25253Dpressrelease%252526utm_campaign%25253Darenasolutionsclose%2526a%253DBlogs%26a%3DBlogs&a=Blogs)MedienkontaktPTCUnternehmenskommunikationGreg Paynegpayne@ptc.com InvestorenkontaktstellePTCInvestor RelationsTim Foxtifox@ptc.com PTC, Arena Solutions, Arena, Onshape, Creo, Windchill, Vuforia, und das PTC-Logo sind Marken bzw. eingetragene Marken von PTC Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und anderen Ländern.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1422554/PTC_Inc_Acquires_Arena_Solutions.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3040729-1&h=3479847254&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3040729-1%26h%3D705760061%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1422554%252FPTC_Inc_Acquires_Arena_Solutions.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1422554%252FPTC_Inc_Acquires_Arena_Solutions.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1422554%2FPTC_Inc_Acquires_Arena_Solutions.jpg)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1313772/ptc_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3040729-1&h=879485492&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3040729-1%26h%3D2673743559%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1313772%252Fptc_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1313772%252Fptc_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1313772%2Fptc_Logo.jpg)Original-Content von: PTC Inc., übermittelt durch news aktuell