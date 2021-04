PTC erweitert Spatial-Computing-Fähigkeiten mit Vuforia Engine Area Targets

Weitere Suchergebnisse zu "PTC":

München (ots/PRNewswire) - - Flächen bis zu einer Größe von vier Fußballfeldern können mit AR-Bedienschnittstellen versehen werdenPTC (NASDAQ: PTC) ergänzt seine Vuforia® Augmented Reality (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3111742-1&h=1265259827&u=https%3A%2F%2Fwww.ptc.com%2Fde%2Ftechnologies%2Faugmented-reality&a=Vuforia%C2%AE+Augmented+Reality) (AR)-Unternehmensplattform um das Vuforia Engine(TM) (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3111742-1&h=3255462513&u=https%3A%2F%2Fwww.ptc.com%2Fde%2Fproducts%2Fvuforia%2Fvuforia-engine&a=Vuforia+Engine%E2%84%A2) Area Targets-Angebot. Die Neuerung ist das erste Angebot auf dem Markt, das die Erstellung von immersiven Augmented Reality (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3111742-1&h=847986997&u=https%3A%2F%2Fwww.ptc.com%2Fde%2Ftechnologies%2Faugmented-reality&a=Augmented+Reality) (AR)-Erlebnissen für Flächen bis zu 28.000 Quadratmetern unterstützt. Durch den Einsatz von Area Targets können Industrieunternehmen AR-Bedienschnittstellen innerhalb ihrer Anlagen erstellen, damit Mitarbeiter besser mit Maschinen interagieren und verstehen können, wie die Umgebung genutzt wird.In Kombination mit Matterport und Leica 3D-Scannern sowie den mobilen Indoor-Mapping-Systemen von NavVis können Area Targets-Anwender fotorealistische, vermessungstaugliche digitale Zwillinge (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3111742-1&h=2122710453&u=https%3A%2F%2Fwww.ptc.com%2Fde%2Findustry-insights%2Fdigital-twin&a=digitale+Zwillinge) erzeugen. So werden digitale Leinwände von Räumen wie zum Beispiel Fabriken, Einkaufszentren oder Büros für erweiterte Spatial-Computing-Anwendungen erstellt.Als eine der führenden aufstrebenden Technologien ermöglicht Spatial Computing das Rendering digitaler Zwillinge, um die Aktivitäten von Maschinen und Menschen sowie die Umgebungen, in denen sie arbeiten, zu unterstützen. Wenn Spatial Computing im gesamten Industrieunternehmen eingesetzt wird, ermöglicht es nahtlose Interaktionen zwischen Mitarbeitern durch AR. Außerdem können Unternehmen mithilfe von Spatial Computing den Kreislauf des Leistungsmanagements schließen, Fähigkeiten des maschinellen Lernens mit räumlichen Analysen verbessern und das Design und die Abläufe in der Fabrik optimieren."Vuforia Engine Area Targets ist eine einzigartige Lösung für große, persistente AR-Erlebnisse", sagt Mike Campbell, Executive Vice President und General Manager of Augmented Reality bei PTC. "Ganz gleich, ob Anwender ihr Bürogebäude um eine Navigation erweitern oder In-Context-Daten in einer Fabrikhalle anzeigen möchten, Area Targets ist die Antwort. Wir freuen uns, eine solche Schlüsselfunktion und Komponente von PTCs Spatial-Computing-Vision zu erweitern."Die Veröffentlichung von Vuforia Engine Area Targets ist das zweite Vuforia-Angebot, das Spatial Computing in Form von Area Targets im industriellen Umfeld einsetzt; das erste war die Vuforia Spatial Toolbox(TM) (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3111742-1&h=720628917&u=https%3A%2F%2Fwww.ptc.com%2Fen%2Fproducts%2Fvuforia%2Fvuforia-spatial-toolbox&a=Vuforia+Spatial+Toolbox%E2%84%A2)-Plattform. In Kombination mit den Produkten Vuforia Chalk(TM) (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3111742-1&h=3640861237&u=https%3A%2F%2Fwww.ptc.com%2Fde%2Fproducts%2Fvuforia%2Fvuforia-chalk&a=Vuforia+Chalk%E2%84%A2), Vuforia Expert Capture(TM) (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3111742-1&h=2793567898&u=https%3A%2F%2Fwww.ptc.com%2Fde%2Fproducts%2Fvuforia%2Fvuforia-expert-capture&a=Vuforia+Expert+Capture%E2%84%A2) und Vuforia Studio(TM) (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3111742-1&h=3514730177&u=https%3A%2F%2Fwww.ptc.com%2Fde%2Fproducts%2Fvuforia%2Fvuforia-studio&a=Vuforia+Studio%E2%84%A2) AR bietet die Vuforia AR Enterprise Plattform ein robustes Set an Angeboten, mit dem die Sicherheit und Effizienz der Mitarbeiter erhöht, das Kundenerlebnis verbessert und Kosten gesenkt werden.Informationen zu PTC (NASDAQ: PTC) PTC hilft globalen Herstellern dabei, mit Softwarelösungen zweistellige Auswirkungen zu erzielen, um Innovationen im Bereich von Produkt und Dienstleistungen zu beschleunigen, die operative Effizienz zu verbessern und die Produktivität der Belegschaft zu steigern. In Kombination mit einem umfassenden Partner-Netzwerk bietet PTC den Kunden Flexibilität bei der Bereitstellung seiner Technologie, um die digitale Transformation voranzubringen - lokal, in der Cloud oder über die reine SaaS-Plattform. 