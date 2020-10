PTA IN LOVE: In nur zwei Jahren zur Love-Brand in der PTA-Kommunikation

Berlin (ots) - Mehr Liebe in der Apotheke geht nicht: Vor zwei Jahren startete mit PTA IN LOVE eine der spannendsten und erfolgreichsten Innovationen in der deutschen Pharma- und Apothekenkommunikation. Knapp 20.000 verifizierte PTA sind heute unter der Love-Brand vereint. PTA IN LOVE wächst zum zentralen Player für Marketing, Produkt-PR, Sampling und Vertriebsunterstützung.PTA IN LOVE wurde erstmals live auf der Expopharm in München 2018 der Öffentlichkeit präsentiert. Seit dem ersten Boxversand im Oktober 2018 gab es bereits 17 Auflagen in unterschiedlichen Designs. Gestartet mit einer Auflage von 5.000 werden nun 16.000 Boxen an verifizierte PTA versendet. Aber damit nicht genug: PTA IN LOVE entwickelte sich in kurzer Zeit bereits zu einer starken interaktiven Community, die Sampling-Box ist inzwischen eines der vielen Angebote.Heute verzeichnet das redaktionelle Angebot unter www.pta-in-love.de (https://www.pta-in-love.de/) bereits mehr als 200.000 Besuche monatlich, in den Social-Media-Kanälen erreicht die Marke zehntausende Nutzer*innen und kommt allein bei Instagram auf weit über 11.000 Follower - die Interaktionsraten aus der Community sind gigantisch. Den wöchentlichen Newsletter beziehen mehr als 5.000 Nutzer*innen. Mit weiteren Angeboten, darunter eine besondere Geburtstagsbox, Videoformate und zahlreiche Gewinnspiele, überzeugt PTA IN LOVE die Zielgruppe jeden Tag aufs Neue. Demnächst ist die Marke auch live in 15 deutschen Städten bei VISION.A - DIE APOTHEKEN-TOUR 2021 zu sehen. Unterstützung bekommt das Team dabei von inzwischen fast zwei Dutzend Markenbotschafterinnen, die PTA IN LOVE auf allen Ebenen weiter nach vorne treiben.Thomas Bellartz, Geschäftsführer der EL PATO Medien GmbH und Initiator von PTA IN LOVE erklärt das Erfolgsrezept der Marke so: "PTA IN LOVE ist das zeitgemäße Tool, um PTA, Hersteller und Dienstleister schnell und effizient zu verknüpfen. Wir helfen dabei, Marken aufzubauen, zu stärken und Informationen in kürzester Zeit an die PTA in den Apotheken zu bringen." Mit der bisher rekordverdächtigen Entwicklung der Erfolgsmarke zeigt sich nicht nur Bellartz, sondern auch Julia Buse, Head of Brand Management PTA IN LOVE, zufrieden: "Für unsere Industriepartner*innen schaffen wir pro Versand rund 10 Kontaktpunkte je PTA - durch Sampling, Wissenstransfer per Video, Produktbewertungen und die Verlängerung im digitalen Raum. Unsere Community feiert online nicht nur die Box und unsere Marke, sondern vor allen Dingen auch die Marken unserer Partner*innen. Der Mehrwert lässt sich kaum in Worte fassen." Hinzu kommt das rundum positive Gefühl, das PTA IN LOVE in der Community schafft.Im vierten Quartal 2020 wird das breite Angebot noch weiter ausgebaut, unter anderem mit einem eigenen Podcast.Mehr Informationen über PTA IN LOVE finden sich unter www.pta-in-love.de (https://www.pta-in-love.de/), bei Instagram, Facebook und TikTok. Der kostenlose Newsletter kann hier abonniert werden (https://www.pta-in-love.de/newsletter-abonnieren/).Sie möchten die Reichweite von PTA IN LOVE auch für Ihre Marke nutzen? Alle Informationen zu Ihren Möglichkeiten erhalten Sie unter www.pta-in-love.de/kunden/ (http://www.pta-in-love.de/kunden/) oder per E-Mail an sales@pta-in-love.de (mailto:sales@pta-in-love.de).Pressekontakt:PTA IN LOVEWeWork Sony CenterKemperplatz 1 Building A10785 BerlinTelefon: (030) 802080 - 508E-Mail: julia.buse@el-pato.deOriginal-Content von: PTA IN LOVE, übermittelt durch news aktuell