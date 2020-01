DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT: THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL IMIII-I.S+P 500 VEQTOR A PSVX IE00BX8ZXS68 BAW/UFN IMIII-I.FTSE R.E.M.S. A 6PSD IE00B23D8Y98 BAW/UFN IMIII-I.DYN.US MKTS A 6PSH IE00B23D9240 BAW/UFN