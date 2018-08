PSP Swiss Property verkauft „Bahnhofareal“ in Rheinfelden für 16,7 Mio Fr.

Zug (awp)- PSP Swiss Property bereinigt das Portfolio weiter. Das Immobilienunternehmen verkauft das sich in Planung befindliche Wohnprojekt "Bahnhofareal" in Rheinfelden. Die namentlich nicht genannte Käuferin übernimmt für 16,7 Millionen Franken das rund 8'300 Quadratmeter grosse Grundstück mit zwei bestehenden Gebäuden, wie PSP am Freitag mitteilte.

Der Verkauf stehe im Zusammenhang mit der Fokussierung auf das Kernsegment Büro- und Geschäftsimmobilien, hiess es

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten