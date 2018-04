PSP Swiss Property gewinnt neuen Ankermieter am Zürcher Bahnhofplatz

Zürich (awp) - Das Immobilienunternehmen PSP Swiss Property hat einen neuen Ankermieter am Bahnhofplatz 1 gegenüber dem Hauptbahnhof Zürich gewonnen. Die "International Workplace Group" (IWG) werde Ende 2019 für ihre Marke "No18" eine Fläche von rund 4'700 m2 an dem Standort anmieten und dort Premium-Büros und Co-Working-Lounges anbieten, teilt PSP am Freitagabend mit. Die PSP-Liegenschaft wird seit Juni 2017 bis Ende ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten