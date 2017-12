PSP Swiss Property AG: Die Marktbedingungen stellen sich noch schwierig dar!

Liebe Leser,

PSP Swiss Property hat sich in einem schwierigen Marktumfeld behauptet. Dabei hat das Immobilienvermögen nach den Abwertungen im Vorjahr wieder an Wert hinzugewonnen. So lag der Halbjahresgewinn mit 95 Mio SFr deutlich über dem Vorjahreswert von 65 Mio SFr. Aus dem operativen Geschäft (ohne Bewertungseffekte) erzielte PSP einen Gewinn von 80 Mio SFr, verglichen mit 89 Mio SFr in der Vorjahresperiode. Der Rückgang des operativen Gewinns resultierte aus geringeren Verkaufserlösen. Per Ende Juni umfasste das Portfolio 160 Büro- und Geschäftshäuser, 4 Entwicklungsareale und 6 Einzelprojekte.

Die Prognose wurde schon zur Vorlage der Halbjahreszahlen von 225 Mio auf 240 Mio SFr erhöht

Durch den im August erfolgten Verkauf des Wohnbauprojektes Salmenpark II in Rheinfelden hat sich der Gewinnausblick für 2017 verbessert. Zudem hat sich der Büromarkt stabilisiert. Das Wirtschaftswachstum der Schweiz könnte zu einer Erholung der Nachfrage im kommenden Jahr beitragen. Derzeit stellen sich die Marktbedingungen noch schwierig dar.

Ungeachtet dessen rechnet PSP mit einem Rückgang der Leerstandsquote von 8,7 auf 8,5%. Zu Jahresbeginn war das Unternehmen noch von einem Anstieg ausgegangen. Die Prognose für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) wurde daher schon zur Vorlage der Halbjahreszahlen von 225 Mio auf 240 Mio SFr erhöht. Im Jahr 2016 betrug das EBITDA 242 Mio SFr. PSP-Aktien haben sich schlechter als der SPI-Index entwickelt.

Jetzt wird das Geheimnis alter Börsen-Millionäre gelüftet…

… denn heute können Sie den Bestseller: „Börsenrente: Reich im Ruhestand!“ von Börsen-Guru Volker Gelfarth kostenlos anfordern. Während andere Anleger für dieses Meisterwerk 39,90 Euro zahlen müssen, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit Übernahmen reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.