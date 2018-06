PSP Investments und ATL Partners geben den Verkauf von Sky Aviation Leasing International Limited an Goshawk Aviation Limited bekannt

London, Montréal und New York (ots/PRNewswire) -Das Public Sector Pension Investment Board (PSP Investments) undATL Partners (ATL) meldeten heute, dass ihr gemeinsamesPortfoliounternehmen, Sky Aviation Leasing International L.P. (SKYLeasing), eine endgültige Vereinbarung bezüglich des Verkaufs von SkyAviation Leasing International Limited (SALI), ein irischesTochterunternehmen von SKY Leasing, an Goshawk Aviation Limited(Goshawk), eine Flugzeug-Leasinggesellschaft im Besitz von Chow TaiFook Enterprises Limited und NWS Holdings Limited (HKG: 659),getroffen habe.Nach Abschluss dieser Transaktion wird SKY Leasing sich weiterhinim Besitz von PSP Investments und ATL befinden. SKY Leasing wird alsEigentum verschiedener Verbriefungsgesellschaften durch dieEinrichtungen des Unternehmens in den USA weiterhin alsLuftfahrzeug-Servicer agieren.Im Oktober 2015 gründeten PSP Investments und ATL gemeinsam mitdem Management-Team, das unter der Leitung von Industrie-VeteranRichard Wiley steht, SKY Leasing als neueLuftfahrzeug-Leasinggesellschaft. Die Investition wurde von demstetig größer werdendem Bedarf an Flottenplanung im Zusammenhang mitdem starken Wachstum, das innerhalb der weltweitenVerkehrsflugzeugsflotte zu beobachten ist und einem Trend in Richtungder nächsten Flugzeuggeneration unterstützt. In weniger als dreiJahren seit seiner Gründung erwarb SALI bzw.verpflichtete sich dazu,51 Verkehrsflugzeuge zu erwerben und konnte so eine wachstumsstarke,etablierte und weltweit aktive Leasing-Plattform fürVerkehrsflugzeuge errichten, deren Schwerpunkt auf neue und sichbereits seit längerem in Gebrauch befindliche Flugzeuge gerichtetist."Wir sind hocherfreut, SALI bei seiner Entwicklung von einemStart-up zu einer Leasing-Plattform auf Weltniveau unterstützt zuhaben", so Przemek Obloj, Managing Director, Private Equity bei PSPInvestments. "PSP Investments geht Partnerschaften mit Unternehmern,Management-Teams und weiteren Investoren ein, um Geschäfte wachsen zulassen und Geschäftsabläufe zu optimieren. Diese Reise, die SALI voneiner bloßen Idee zu einem 3 Milliarden Dollar-Geschäft an der Seitevon Richard Wiley, Austin Wiley, Steve Patch, dem verbleibendenManagement-Team und ATL-Partnern machte, ist ein großartiges Beispielfür eine erfolgreiche Partnerschaft, angetrieben durch diefinanzielle Unterstützung von PSP Investments."Frank Nash, Chief Executive Officer von ATL undVorstandsvorsitzender von SKY Leasing, erklärte: "ATL investiert inden Raumfahrt-, Transport-, und Logistik-Sektor. SALI repräsentierteeine perfekte Zusammenfassung unseres Fokus auf diese Sektoren, dadas Unternehmen in allen drei Bereichen aktiv ist. Zusätzlich botdas Unternehmen die Möglichkeit, bedeutende Kapitalbeträge im Namendes Fonds direkt und durch Co-Investitionen seiner Kommanditistenweltweit einzusetzen. Wir freuen uns sehr, dass wir dem Unternehmenbei seiner enormen Expansion zur Seite stehen konnten.""Ich möchte dem SALI-Team für seine hervorragende Arbeit beimAufbau von SKY Leasing als führender Full-Service-Flugzeugverpächterdanken", so Richard Wiley, CEO von SKY Leasing. "Die Grundlage fürdas Wachstum unserer Flugzeugflotte lag in einer Kombination auswichtigen Beziehungen zwischen Fluggesellschaften und derlangfristigen Unterstüzung durch führende Finanzinstitutionen.Darüberhinaus war es mir eine Freude, mit unseren Aktionären, ATL und PSPzusammenzuarbeiten, die uns bei der gemeinsamen Errichtung diesesGeschäftsbereichs zur Seite standen."Das Einverständnis der Behörden und die Erfüllung sämtlicherAuflagen vorausgesetzt, wird der Abschluss der Transaktion für dasdritte Quartal 2018 erwartet.Morgan Stanley & Co. LLC agierte als exklusiver Finanzberater. DieRechtsberatung von SKY Leasing erfolgte durch Gibson Dunn, Maples andCalder, sowie Vedder Price, während Weil, Gotshal & Manges alsRechtsberater für PSP Investments tätig waren.Informationen zu PSP InvestmentsDas Public Sector Pension Investment Board ist laut Stand vom 31.März 2018 einer der größten Verwalter von Rentenanlagen in Kanada mitNettovermögenswerten in Höhe von 153 Milliarden kanadischen Dollar.Es verwaltet ein breit gefächertes globales Portfolio anInvestitionen in öffentliche Finanzmärkte, Private Equity,Immobilien, Infastruktur, natürliche Ressourcen undPrivatverschuldung. Seit seiner Gründung 1999 verwaltet PSPInvestments Nettobeiträge für die Pensionskassen des föderalenöffentlichen Dienstes, der kanadischen Streitkräfte, der RoyalCanadian Mounted Police sowie der Reservekräfte. Mit Hauptsitz inOttawa unterhält PSP Investments seine primäre Verwaltungsstelle inMontréal und verfügt über Niederlassungen in New York und London.Weitere Informationen zu PSP Investments finden Sie unterhttp://www.investpsp.com.Informationen zu ATL PartnersSeit seiner Gründung 2014 tätigt ATL Partners überwiegend inNordamerika Private Equity-, bestimmte bevorzugte Sicherheits- undAnleiheinvestitionen in den Bereichen Raumfahrt, Transport undLogistik. ATL untersteht der Führung von Anlageexperten, die bereitsseit Jahrzehnten in ATLs Schwerpunktsektoren investieren. WeitereInformationen zu ATL Partners finden Sie unterhttp://www.atlpartners.com.Informationen zu SKY LeasingSKY Leasing ist eine führende Luftfahrzeug-Leasinggesellschaft mitHauptsitz in San Francisco. Die Tochtergesellschaft des Unternehmens,SALI, hat ihren Hauptsitz in Dublin, Irland, und verfügt über einRegionalbüro in Hong Kong. Als Full-Service-Leasingplattform setztSKY Leasing seine Erfahrungswerte, weltweiten Netzwerke,Branchenkenntnis und Managementtalent wirksam ein, um neuwertige undsich bereits länger in Gebrauch befindliche Flugzeuge zu erwerben undzu verpachten. Das aus Branchenexperten bestehende Unternehmensteam,das von CEO Rich Wiley geleitet wird, konnte durch das Verpachten vonFlugzeugen an über 200 Airline-Kunden weltweit und das Ausführen vonüber 600 Luftfahrzeugtransaktionen von über 20 Milliarden Dollarweitreichende Beziehungen unter internationalen Fluggesellschaftenetablieren. Rich und seine vorherigen Management-Teams waren an derGründung branchenführender Flugzeugverpächter beteiligt, zu denenunter anderem die 2004 gegründete und 2006 an AWAS verkaufte PegasusAviation Finance Company, sowie Jackson Square Aviation, gegründet2010 und 2012 verkauft an Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company,gehören. 