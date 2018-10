PSP Investments heißt neue Investment Partner bei Forth Ports willkommen

Montréal, Melbourne, Australien, Sydney und London(ots/PRNewswire) -Das Public Sector Pension Board ("PSP Investments") freut sich,den Abschluss der Forth Ports Limited-Transaktion bekanntgeben zudürfen. PSP Investments hat Minderheitsbeteiligungen an Forth PortsLimited an langfristige Investmentpartner verkauft, darunter GLILInfrastructure (GLIL), First State Super und Construction andBuilding Unions Superannuation (Cbus).Forth Ports ist ein dynamischer, in Großbritannien ansässigerInhaber und Betreiber multimodaler Häfen, die landesweit verteiltsind und als logistische Tore dienen, um Großbritannien mit Europaund dem Rest der Welt zu verbinden. Das Unternehmen besitzt undbetreibt acht Handelshäfen am Firth of Forth, Firth of Tay sowie ander Themse mit strategischen Positionen in Tilbury (London),Grangemouth und Dundee. Am Standort Tilbury befindet sich dasbedeutende neue Hafenterminal Tilbury 2, während der Hafen in Dundeeder Betreuung des wachsenden Offshore-Windsektors sowie den inaktivenNordseeöl- und Nordseegasindustrien dient."Wir freuen uns sehr über eine Partnerschaft mit einer sohochkarätigen Investmentfirma, um unsere ambitioniertenExpansionsziele und Investmentprogramme in ganz Großbritannienumzusetzen", so Charles Hammond, Group Chief Executive von ForthPorts. "Dadurch erhält unser Konzern eine langfristige, stabileBeteiligungsgrundlage, was uns als Hilfe und Unterstützung bei derImplementierung unserer Wachstumsstrategie dienen wird. Wir freuenuns auch, unsere langjährige und stabile Zusammenarbeit mit PSPInvestments fortsetzen und gleichzeitig eine neue Partnerschaft mitFirst State Super, Cbus und GLIL aufbauen zu dürfen.""Nach unserem Erwerb der Beteiligung von Arcus EuropeanInfrastructure Fund 1 LP an Forth Ports sehen wir einer Partnerschaftmit First State Super, Cbus und GLIL mit Freude entgegen, so wie wirdie nächste Entwicklungsphase des Unternehmens unter der Leitung vonForth Ports' ausgezeichnetem Management-Team einleiten", so PatrickSamson, Managing Director und Head of Infrastructure Investments, PSPInvestments. "Wir werden weiterhin die Mehrheit an Forth Portshalten, was einen zentralen Bestandteil unseresInfrastrukturinvestment-Portfolios in Großbritannien bilden wird."Informationen zu PSP InvestmentsDas Public Sector Pension Investment Board (PSP Investments) istlaut Stand vom 31. März 2018 einer der größten Verwalter vonRentenanlagen in Kanada mit Nettovermögenswerten in Höhe von 153Milliarden CAD. Es verwaltet ein breit gefächertes globales Portfolioan Investitionen in öffentliche Finanzmärkte, Private Equity,Immobilien, Infrastruktur, natürliche Ressourcen undPrivatverschuldung. Seit seiner Gründung 1999 verwaltet PSPInvestments Nettobeiträge für die Pensionskassen des föderalenöffentlichen Dienstes, der kanadischen Streitkräfte, der RoyalCanadian Mounted Police sowie der Reservekräfte. Mit Hauptsitz inOttawa unterhält PSP Investments seine primäre Verwaltungsstelle inMontréal und verfügt über Niederlassungen in New York und London.Weitere Informationen finden Sie auf investpsp.com(https://www.investpsp.com/en/). Alternativ können Sie uns aufLinkedIn und Twitter folgen.Informationen zu GLILGLIL Infrastructure LLP (GLIL) ist ein Joint Venture verschiedenerbritischer Pensionsfonds auf Kommunalebene, das vorwiegend inGroßbritannien Investitionen in Kerninfrastrukturanlagen vornimmt. Zuden Gründungsmitgliedern von GLIL zählen die Pensionfonds von GreaterManchester, Merseyside und West Yorkshire, die gemeinsam als NorthernPool bekannt sind, sowie die Local Pensions Partnership (LPP), diedie Vermögenswerte von Berkshire, Lancashire und der London PensionsFund Authority verwaltet. GLIL verfügt über gebundenes Kapital inHöhe von 1,8 Milliarden GBP. Im Anschluss an diese Übernahme wurdeeine Investition in Höhe von 1 Milliarde GBP in britischeInfrastrukturanlagen getätigt.Informationen zu First State SuperFirst State Super ist einer von Australiens größtenProfit-for-Member-Finanzdienstleistern. Unsere Vision ist es, allenMenschen in Australien eine bessere Zukunft zu bieten. Wir tragenSorge, dass unsere Mitglieder durch sichere Pensionspläne undhochwertige Finanzberatung einer besseren finanziellen Zukunftentgegenblicken. Die Mehrheit der Mitglieder von First State Superist im Bildungswesen, Gesundheitswesen, Rechtswesen, Rettungswesenoder für andere Organisationen tätig, denen das Wohl der Gemeinschaftein Anliegen ist. Wir nehmen im Auftrag von über 800.000 MitgliedernInvestitionen von mehr als 92 Milliarden AUD (laut Stand vom 31.August 2018) in verwaltete Fonds vor. Wir glauben, dass alle Menscheneinen würdigen Ruhestand verdienen. Durch unser eigenesFinanzplanungsunternehmen StatePlus bieten wir hochwertige,erschwingliche Beratung für Mitglieder und sämtliche BürgerAustraliens.Informationen zu CbusCbus, gegründet 1984, ist der größte australische Pensionsplan fürim Bauwesen tätige Personen. Mit mehr als 780.000 Mitgliedern undüber 136.000 Arbeitgebern verwaltet Cbus Zukunftsvorsorgen seinerMitglieder in Höhe von mehr als 47 Milliarden AUD. Seit 1984 erzielteCbus jedes Jahr durchschnittlich eine Rendite von 9,29 % für seineMitglieder. Cbus investiert durch Anlagen in Immobilien undInfrastruktur direkt wieder zurück in die Baubranche, wobei sich derInfrastrukturbereich auf über 4,5 Milliarden AUD in verwalteten Fondsbeläuft. Als ein Profit-to-Member-Fonds ist es Cbus' Hauptanliegen,unseren Mitgliedern einen Ruhestand der bestmöglichen Qualität zuermöglichen.Informationen zu Forth PortsForth Ports Limited ist einer von Großbritanniens größtenHafenkonzernen und ist in Besitz von acht eigenbetriebenenHandelshäfen in Großbritannien - Tilbury an der Themse, Dundee amFirth of Tay sowie sechs am Firth of Forth in Leith, Grangemouth,Rosyth, Methil, Burntisland und Kirkcaldy. Am und in der Gegend vomFirth of Forth und Firth of Tay verwaltet und betreibt Forth Ports280 Quadratmeilen schiffbaren Gewässers, einschließlich zweispezialisierter Hafenterminals für Öl- und Gasexport. 