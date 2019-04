PSI und VisoTech schließen Partnerschaft für Algo-Trading-Systeme Synergien für den automatisierten Kurzfristhandel im Energiemarkt

Berlin (ots) - Die PSI Energy Markets GmbH und die VisoTechSoftwareentwicklungsges.m.b.H. sind eine strategische Partnerschaftim Bereich Algo-Trading-Systeme eingegangen. Mit der in dasEnergiehandelssystem PSImarket integrierten Lösung autoTRADER derVisoTech steht Kunden der PSI und VisoTech nun eine leistungsfähigeund umfassende Lösung für den automatisierten Energiehandel, dasPortfolio- und Risikomanagement zur Verfügung.Mit dem autoTRADER bietet VisoTech das führende Tool für denvollautomatisierten Energiehandel in volatilen Kurzfristmärkten an.Dabei werden bereits relevante Intraday-Märkte unterstützt, u. a.EPEX SPOT, Nord Pool, BSP SouthPool und mit PEGAS insbesondere einMarktplatz für Kurzfristhandel von Gas. "Unseren Kunden steht durchdie Verbindung von PSImarket und autoTRADER eine integrierte,leistungsstarke und konfigurierbare Lösung zur Verfügung, die auchdie Definition eigener Handelsalgorithmen ermöglicht", erläutert PSIEnergy Markets Geschäftsführer Michael Haischer.Durch die Integration profitieren Kunden von zahlreichenSynergieeffekten, insbesondere durch eine schnelle undkosteneffiziente Einführung und Integration der Lösung. Zudem könnenaufgrund der langjährigen Erfahrungen beider UnternehmenWeiterentwicklungen effizient und schnell erfolgen und dieinternationale Markteinführung stärker vorangetrieben werden."Mit PSI haben wir einen starken, zuverlässigen Partner", soJürgen Mayerhofer, Geschäftsführer von VisoTech. "Gemeinsam stellenwir unseren Kunden Werkzeuge zur Verfügung, mit deren Hilfe sie vomheutigen anspruchsvollen und sich schnell verändernden Energiemarktprofitieren können."Das 1999 gegründete Softwareunternehmen VisoTech GmbH mit Sitz inWien ist in Europa mit der Lösung Periotheus autoTRADER Marktführerim vollautomatisierten Spothandel von Strom und Gas. Mit der neuenPartnerschaft stärken die beiden führenden Softwarehersteller PSIEnergy Markets und VisoTech ihre Marktposition im BereichEnergiehandelssysteme und optimieren den Kundennutzen ihrer Lösungen.Der PSI-Konzern entwickelt und integriert auf der Basis eigenerSoftwareprodukte komplette Lösungen für die Optimierung des Energie-und Materialflusses bei Versorgern (Energienetze, Energiehandel,Öffentlicher Personenverkehr) und Industrie (Rohstoffgewinnung,Metallerzeugung, Automotive, Maschinenbau, Logistik). PSI wurde 1969gegründet und beschäftigt weltweit mehr als 1.900 Mitarbeiter.www.psi.dePressekontakt:PSI Software AGBozana MatejcekKonzernpressereferentinDircksenstraße 42-4410178 BerlinDeutschlandTel. +49 30 2801-2762Fax +49 30 2801-1000E-Mail: bmatejcek@psi.deOriginal-Content von: PSI AG, übermittelt durch news aktuell