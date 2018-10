PSI liefert neues ERP-System an die Bolz Process Technology GmbH PSIpenta für die kundenauftragsbezogene Einzelfertigung

Berlin (ots) - Die PSI Automotive & Industry GmbH wurde von derBolz Process Technology GmbH mit der Implementierung eines neuenERP-Systems auf Basis von PSIpenta beauftragt. Für diekundenauftragsbezogene Einzelfertigung kommen dabei die ModuleVertrieb, Kalkulation, Beschaffung, Bestandsführung,Materialdisposition und Produktion sowie Workflow Light zum Einsatz.Der Lieferumfang enthält zudem die Anbindung zurDatev-Finanzbuchhaltung. Nach einem umfangreichen Auswahlverfahrenentschied sich Bolz PT Ende September 2018 für das ERP-Standardsystemder PSI. Damit wird Bolz PT zukünftig ihre Prozesse integriert vomVertrieb bis zum Versand abbilden. Bislang erfolgte die Bearbeitungvorwiegend mittels eigenentwickelter Anwendungen. Nach einemzeitnahen Projektbeginn soll der Produktivbetrieb schon Anfang 2019starten.Die mittelständische Bolz Process Technology GmbH mit Sitz inWangen im Allgäu ist im Anlagen- und Apparatebau auf die ProzesseTrocknen, Mischen, Kochen und Filtern in den Branchen Pharma, Chemieund Lebensmittel spezialisiert.Bolz ist ein Unternehmen der Stibbe Management B.V. mit Hauptsitzin den Niederlanden und gehört zur HEINKEL Drying and SeparationGroup. Am Standort in Besigheim setzt HEINKEL das ERP-System der PSIbereits erfolgreich ein.Der PSI-Konzern entwickelt und integriert auf der Basis eigenerSoftwareprodukte komplette Lösungen für die Optimierung des Energie-und Materialflusses bei Versorgern (Energienetze, Energiehandel,Öffentlicher Personenverkehr) und Industrie (Rohstoffgewinnung,Metallerzeugung, Automotive, Maschinenbau, Logistik). PSI wurde 1969gegründet und beschäftigt weltweit mehr als 1.750 Mitarbeiter.www.psi.dePressekontakt:PSI Software AGBozana MatejcekKonzernpressereferentinDircksenstraße 42-4410178 BerlinDeutschlandTel. +49 30 2801-2762Fax +49 30 2801-1000E-Mail: bmatejcek@psi.deOriginal-Content von: PSI AG, übermittelt durch news aktuell