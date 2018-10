PSI liefert Querverbundleitsystem an die Netz Leipzig GmbH / PSIcontrol 4.6 mit Standardfunktionalitäten und Parallelbetrieb in einer Netzleitwarte

Berlin (ots) - Die PSI Software AG wurde von der Netz Leipzig GmbHmit der Lieferung eines neuen Querverbundleitsystems auf Basis vonPSIcontrol 4.6 beauftragt. Nach einer umfassenden Ausschreibungsphasehat sich Netz Leipzig aufgrund der bereits im Standard vorhandenenFunktionalitäten für PSIcontrol entschieden, um projektspezifischeErweiterungen auf ein Minimum zu begrenzen. PSIcontrol löst dasbisherige System ab.Das neue Querverbundleitsystem erfüllt alle aktuellenSicherheitsanforderungen und hält Leistungs- und Ausbaureserven ineiner virtualisierten Umgebung vor. Zusätzlich stellt es sichereSchnittstellen zur Datenübernahme aus dem GIS-System und weiterenexternen Datenquellen sowie zur Auskopplung von Archiven in dieBürowelt bereit. Dies ermöglicht zukünftig eine Netzführung in derNiederspannung über die Nachführung mit mobilen Endgeräten.Bei der Prozessanbindung werden die bestehendenFernwirkanbindungen auf den IEC-104-Datenübertragungsstandardumgestellt. PSIcontrol kann während der Inbetriebnahme parallel zumBestandssystem betrieben werden. Dafür kommt der IEC-104 SecurityProxy der PSI zum Einsatz, der als eigenständige Instanz zwischen demLeitsystem und den IEC-104-Endgeräten, IEC-104-konforme redundanteAnbindungen an die Leitsysteme und RTUs ermöglicht.Geplant ist zudem die schrittweise Integration vonOpen-Source-Anwendungsmodulen der Plattform openKONSEQUENZ. DieGenossenschaft, deren Gründungsmitglied die Netz Leipzig GmbH ist,entwickelt modulare, herstellerunabhängige Open-Source-Software fürNetzbetreiber. (www.openkonsequenz.de)Die Netz Leipzig GmbH ist ein hundertprozentigesTochterunternehmen der Stadtwerke Leipzig GmbH. Das Leipziger Netzumfasst knapp 4900 Kilometer Strom-, Gas- und Fernwärmenetze mit etwa387.000 Zählern.Der PSI-Konzern entwickelt und integriert auf der Basis eigenerSoftwareprodukte komplette Lösungen für die Optimierung des Energie-und Materialflusses bei Versorgern (Energienetze, Energiehandel,Öffentlicher Personenverkehr) und Industrie (Rohstoffgewinnung,Metallerzeugung, Automotive, Maschinenbau, Logistik). PSI wurde 1969gegründet und beschäftigt weltweit mehr als 1.700 Mitarbeiter.www.psi.dePressekontakt:PSI Software AGBozana MatejcekKonzernpressereferentinDircksenstraße 42-4410178 BerlinDeutschlandTel. +49 30 2801 2762Fax +49 30 2801 1000E-Mail: BMatejcek@psi.deOriginal-Content von: PSI AG, übermittelt durch news aktuell