PSI liefert Engpassmanagement-Organisationssystem an die Austrian Power Grid AG / PSIpassage unterstützt sicheren und zuverlässigen Betrieb des Stromnetzes

Berlin (ots) - Die PSI Software AG wurde von der Austrian PowerGrid AG (APG) mit der Implementierung desEngpassmanagement-Organisationssystem (EPOS) auf Basis desSoftwareprodukts PSIpassage-PCOM+ beauftragt. Damit unterstützt PSIden österreichischen Übertragungsnetzbetreiber bei derDigitalisierung und Automatisierung der Abstimmung und Verrechnungder stark anwachsenden Zahl von Engpassmanagement-Maßnahmen (EPM).Zur Vermeidung von APG-seitig prognostizierten Netzengpässen sowieauf Anforderung von benachbarten Netzbetreibern sind von der APGEingriffe in die Leistungserzeugung vorzunehmen. In deren Rahmen wirdLeistung grenzüberschreitend übertragen oder national inEnergieerzeugungsanlagen erhöht beziehungsweise reduziert. Dieserfolgt mit einem Zeithorizont bis zu 48 Stunden in Abstimmung mitden an Österreich angrenzenden Regelzonen sowie den österreichischenKraftwerksbetreibern.Das Engpassmanagement-Organisationssystem wird auf Basis desbestehenden Prozesses die Abstimmung, Durchführung, Verrechnung unddas Reporting der EPM-Maßnahmen in ein einheitliches System abbilden.Darüber hinaus soll es den Bedienern neue Funktionen zur Verfügungstellen und damit eine effizientere und ergonomischere Bedienungermöglichen.Basis von EPOS ist das auf Energiedatenmanagement undKommunikationsprozesse spezialisierte PSIpassage-PCOM+, das auch beidrei deutschen Übertragungsnetzbetreibern zur Abwicklung der Prozessezur Kraftwerkseinsatzplanung (KWEP) eingesetzt wird. Nach einerumfangreichen Testphase mit den Marktpartnern wird das System 2020 inden produktiven Betrieb gehen.Die APG betreibt das österreichische Übertragungsnetz auf denSpannungsebenen 110, 220 und 380 kV mit 3.500 km Trassen, 6.800 kmLeitungen sowie 100.000 jährlich abgewickelte Stromfahrpläne.Der PSI-Konzern entwickelt und integriert auf der Basis eigenerSoftwareprodukte komplette Lösungen für die Optimierung des Energie-und Materialflusses bei Versorgern (Energienetze, Energiehandel,Öffentlicher Personenverkehr) und Industrie (Rohstoffgewinnung,Metallerzeugung, Automotive, Maschinenbau, Logistik). PSI wurde 1969gegründet und beschäftigt weltweit mehr als 1.750 Mitarbeiter.www.psi.de