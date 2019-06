PSI erweitert Kundeninformationssystem für die Gornergrat Bahn

Berlin (ots) - Die PSI Transcom GmbH wurde von der SchweizerGornergrat Bahn mit der Erweiterung und Anbindung desKundeninformationssystems PSItraffic/KIS beauftragt.Bereits seit 2012 informiert die zur BVZ-Gruppe gehörendeMatterhorn Gotthard Bahn ihre Fahrgäste auf dem über 144 Kilometerlangen Schienennetz im Zug und an den rund 40 Haltestationen aufBasis des Kundeninformationssystems der PSI. Zukünftig wird nun auchdie Gornergrat Bahn, ebenfalls Teil der BVZ-Gruppe, das Systemnutzen.Dafür erfasst PSItraffic/KIS in der Leitstelle der Gornergrat Bahnin Zermatt Informationen über die Betriebslage und bereitet diese fürdie Fahrgastinformation und Disposition auf. Über Anzeiger an densechs Stationen und in Wartebereichen werden die Fahrgäste überAbfahrten, Verspätungen und Störungen informiert. Auch Sondertexte,sowie marketingspezifische und touristische Informationen lassen sichanzeigen. Reisende erhalten über Lautsprecheransagen Informationen zuihren Fahrten.Im Zuge des Systemausbaus werden alle Anzeiger auf den neuestenStand der Technik gebracht. Eine besondere Herausforderung liegt inderen Wettertauglichkeit, da die Stationen auf einer Höhe bis über3000 Meter liegen. Zudem wird die Beschallungsanlage modernisiert underweitert.Aufgrund seiner hohen Modularität und Flexibilität lässt sich dasPSI-System problemlos erweitern. Es führt zu einer deutlichenVerbesserung der Kundeninformation und ermöglicht Disponenten dasErgreifen geeigneter Maßnahmen im Störungsfall.Die Gornergrat Bahn, die erste elektrisch betriebene Zahnradbahnder Schweiz, fährt von Zermatt auf den Gornergrat vis-a-vis mit demMatterhorn und ist die höchste im Freien angelegte ZahnradbahnEuropas.Der PSI-Konzern entwickelt und integriert auf der Basis eigenerSoftwareprodukte komplette Lösungen für die Optimierung des Energie-und Materialflusses bei Versorgern (Energienetze, Energiehandel,Öffentlicher Personenverkehr) und Industrie (Rohstoffgewinnung,Metallerzeugung, Automotive, Maschinenbau, Logistik). PSI wurde 1969gegründet und beschäftigt weltweit mehr als 1.900 Mitarbeiter.www.psi.dePressekontakt:PSI Software AGBozana MatejcekKonzernpressereferentinDircksenstraße 42-4410178 BerlinDeutschlandTel. +49 30 2801-2762Fax +49 30 2801-1000E-Mail: bmatejcek@psi.deOriginal-Content von: PSI AG, übermittelt durch news aktuell