PSI erweitert Betriebshof-Management-System der Hamburger Hochbahn AG / Mit Lade- und Lastmanagement für Elektrobusse wird der emissionsfreie Nahverkehr Realität

Berlin (ots) - Im Rahmen der Einführung emissionsfreier Busse wirddie Hamburger Hochbahn AG (HOCHBAHN) ihre komplette Infrastruktur aufden Betriebshöfen auf die hierfür erforderliche Ladetechnik undStromversorgung umstellen. Das PSItrafficBetriebshof-Management-System (BMS) der PSI Transcom GmbH, das seit2014 die Abläufe in den sechs Busbetriebshöfen der HOCHBAHNautomatisiert steuert, wird um Module für das E-BMS und das Lade- undLastmanagement erweitert.Die HOCHBAHN ersetzt in den kommenden Jahrzehnten ihre knapp 1.000Dieselbusse durch emissionsfreie Busse. Das BMS wird in dieser Zeitim Parallelbetrieb für Diesel- und Elektrobusse dafür sorgen, dassdie erforderlichen Fahrzeuge betankt oder geladen zur Verfügungstehen und die Fahrer disponiert sind. Der hierfür eingesetzteDispositionskern basiert auf der PSI-eigenen OptimierungssoftwareQualicision, die anhand betrieblicher Randbedingungen sekundenschnellLösungen ermittelt.Das Modul E-BMS überprüft laufend, welche Fahrzeuge auf demBetriebshof nach wie vielen Minuten Ladezeit am besten zu welchenUmläufen passen. Dadurch müssen nicht alle Elektrofahrzeugegleichzeitig, permanent oder vollständig geladen werden. DieVorkonditionierung erfolgt in Echtzeit bereits im Betriebshof zumUmlaufbeginn. Das Modul Lastmanagement prognostiziert den gesamtenEnergiebedarf über den Tag, entwickelt eine sinnvolle Strategie fürdie vorhandene Ladeinfrastruktur und überwacht das Einhalten derLadeleistung.Die neuen Module verbinden das langjährige Know-how desPSI-Konzerns in den Bereichen intelligente Stromnetzführung undOptimierung des Betriebshofmanagements und schaffen damit dieGrundlage für den Wandel hin zu einem emissionsfreienPersonennahverkehr.Die Hamburger Hochbahn AG ist mit vier U-Bahn-Linien mit 250U-Bahn-Fahrzeugen, 110 Bus-Linien, knapp 1.000 Bussen und ca. 1,2Million Fahrgästen täglich das zweitgrößte NahverkehrsunternehmenDeutschlands.Pressekontakt:PSI Software AGBozana MatejcekKonzernpressereferentinDircksenstraße 42-4410178 BerlinDeutschlandTel. +49 30 2801-2762Fax +49 30 2801 1000E-Mail: bmatejcek@psi.deOriginal-Content von: PSI AG, übermittelt durch news aktuell