PSI erhält Upgrade-Auftrag von der Deutsche Transalpine Oelleitung GmbH / Betriebsplanungssystem PSIcarlos 4.0 für eine sichere Versorgung von Raffinerien in drei Ländern im Herzen Europas

Berlin (ots) - Die Deutsche Transalpine Oelleitung GmbH (TAL) hatdie PSI Software AG mit der Lieferung eines Upgrades desBetriebsplanungssystems PSIcarlos 4.0 beauftragt. Das Hauptziel isteine einheitliche und optimierte Betrachtung der Versorgungsprozesseder Raffinerien in Deutschland, Österreich und Tschechien.Die Betriebsplanung bei der TAL erfolgt seit 1995 mit demrechnergestützten Planungssystem PSIcarlos, das kontinuierlichweiterentwickelt und an die neuen Anforderungen angepasst wurde.Mit der Weiterentwicklung der Öltransporttechnologie und densteigenden Anforderungen an die Prozess- und Systemsicherheit sowiean die optimale Nutzung der Ressourcen, besteht bei der TAL derBedarf an funktionalen Erweiterungen des existierenden Systems.PSIcarlos 4.0 ermöglicht durch eine moderne Benutzeroberfläche undintelligente Planungslogik einen effizienten Planungsvorgang unterBerücksichtigung verschiedener KPI`s. Zudem können neuetransportlogistische Nutzeranforderungen schneller berücksichtigtwerden. Der besondere Schwerpunkt von PSIcarlos 4.0 liegt in derErarbeitung und Bewertung unterschiedlicher Szenarien in derBetriebsplanung für die optimierte Nutzung der technischen Anlagenund Ressourcen. Das neue Betriebsplanungssystem erfüllt damit die fürdie heutige Öllogistik und den Pipelinebetrieb notwendigenÖltransportaufgaben.Das neue System wird auf Basis der PSI-Konzernplattform,modernster Softwaretechnologien und der PSI-eigenenOptimierungssoftware Qualicision entwickelt. Es lässt sich optimal indie neue Systemlandschaft der TAL integrieren.Der PSI-Konzern entwickelt und integriert auf der Basis eigenerSoftwareprodukte komplette Lösungen für die Optimierung des Energie-und Materialflusses bei Versorgern (Energienetze, Energiehandel,Öffentlicher Personenverkehr) und Industrie (Rohstoffgewinnung,Metallerzeugung, Automotive, Maschinenbau, Logistik). PSI wurde 1969gegründet und beschäftigt weltweit mehr als 1.750 Mitarbeiter.www.psi.dePressekontakt:PSI Software AGBozana MatejcekKonzernpressereferentinDircksenstraße 42-4410178 BerlinDeutschlandTel. +49 30 2801-2762Fax +49 30 2801-1000E-Mail: bmatejcek@psi.deOriginal-Content von: PSI AG, übermittelt durch news aktuell