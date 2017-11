PSI erhält Upgrade-Auftrag vom Pariser Verteilnetzbetreiber Enedis / Netzleitsystem PSIcontrol 4.5 erfüllt neueste IT-Sicherheitsstandards

Berlin (ots) - Die PSI Software AG hat vom französischenVerteilnetzbetreiber Enedis den Auftrag über ein Upgrade desbestehenden PSI-Netzleitsystems DANY 4 in Paris auf die aktuelleVersion PSIcontrol 4.5 erhalten. Das neue System wird mitzusätzlichen Funktionen an die speziellen Anforderungen des PariserVerteilnetzes (Ringnetztopologie) angepasst und erfüllt neuestrengere gesetzliche IT-Sicherheitsanforderungen.Enedis versorgt in der Metropole Paris 2,1 Millionen Einwohner miteinem jährlichen Energieverbrauch von 14.000 GWh. Zur Minimierung derStromunterbrechungen ist das Pariser Netz mit einer hohen Redundanzausgestattet. Die Stadt ist von einer 400kV-Leitung umschlossen, vondieser führen 225kV-Kabel strahlenförmig bis in das Stadtzentrum. Inmehr als 30 Umspannwerken wird dort die Spannung auf 20kVtransformiert und über parallel laufende Leitungen verteilt. DasNiederspannungsnetz wird von mehreren Tausend Ortsnetzstationen ausder Mittelspannung versorgt. Auch das Netzleitsystem ist, mitmiteinander verbundenen Leitstellen mit vielen Arbeitsplätzen,redundant aufgebaut.Das aktuelle Leitsystem DANY 4 wurde 2008 von PSI installiert. Umdie Ansprüche der IT-Security-Standards zu erfüllen ist dasBDEW-Whitepaper als Grundlage in die Weiterentwicklung des PSIcontrol4.5 eingeflossen und erfüllt damit auch die Richtlinie ISO 27001.Der PSI-Konzern entwickelt und integriert auf der Basis eigenerSoftwareprodukte komplette Lösungen für Energiemanagement(Energienetze, Energiehandel), Produktionsmanagement(Rohstoffgewinnung, Metallerzeugung, Automotive, Maschinenbau,Logistik) und Infrastrukturmanagement für Verkehr und Sicherheit. PSIwurde 1969 gegründet und beschäftigt weltweit mehr als 1.600Mitarbeiter. www.psi.dePressekontakt:PSI Software AGBozana MatejcekKonzernpressereferentinDircksenstraße 42-4410178 BerlinDeutschlandTel. +49 30 2801 2762Fax +49 30 2801 1000E-Mail: BMatejcek@psi.deOriginal-Content von: PSI AG, übermittelt durch news aktuell