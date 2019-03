Finanztrends Video zu



Berlin (ots) - Die PSI Automotive & Industry GmbH wurde vomForschungs- und Anwendungszentrum Industrie 4.0 am Lehrstuhl fürWirtschaftsinformatik, Prozesse und Systeme der Universität Potsdamin der Kategorie Komplettlösung als beste "Fabriksoftware des Jahres2019" ausgezeichnet. Die Verleihung fand am 20. März 2019 im Rahmendes Fachkongress Fabriksoftware 2019 in Frankfurt statt.Die Anbieterpräsentationen der Finalisten wurden von einernamhaften Jury bestehend aus Beratern und Wissenschaftlern mitlangjähriger Erfahrung im Bereich Fabriksoftware nach den Kriterienkonkreter Kundennutzen, Plattformtauglichkeit, Interoperabilität,Brownfield-Ansatz, Kundenkommunikation sowie Forschung undEntwicklung bewertet.Im Zentrum der Bewerbung der PSI stand die Produktion beimElektrofahrzeughersteller e.GO Mobile AG, der für seineProduktionssteuerung und Logistik bereits PSI-Software erfolgreichnutzt. Die Jury lobte u. a. die Integration der Prozesse von derKundenbestellung im Web-Shop mit Konfiguration bis hin zurfahrzeuggenauen Ansteuerung der Produktionstechnik im Shopfloor. DiePSI-Software ermöglicht modernste Produktionsweisen, wie z. B.fahrerlose Transportsysteme (FTS). Eine flexible Modellierung derProduktionsprozesse unterstützt die Anforderungen der Serienfertigungund spätere Modelländerungen. Auch können unterschiedlichste Abläufeeinfach implementiert werden. Dadurch kann das Investitionsvolumendeutlich gesenkt werden.Der Plattformbetrieb der Komplettlösung wird durch dieschrittweise Modularisierung der Softwarekomponenten ermöglicht. DieBasis dafür liefert das PSI-eigene Framework. Webservices schaffendie Grundlage für die anwendungsübergreifende Integration.Gleichzeitig können mögliche Einschränkungen bei derunternehmensinternen und standortübergreifenden Produktionssteuerungbeseitigt werden.Der PSI-Konzern entwickelt und integriert auf der Basis eigenerSoftwareprodukte komplette Lösungen für die Optimierung des Energie-und Materialflusses bei Versorgern (Energienetze, Energiehandel,Öffentlicher Personenverkehr) und Industrie (Rohstoffgewinnung,Metallerzeugung, Automotive, Maschinenbau, Logistik). PSI wurde 1969gegründet und beschäftigt weltweit mehr als 1.900 Mitarbeiter.www.psi.dePressekontakt:PSI Software AGBozana MatejcekKonzernpressereferentinDircksenstraße 42-4410178 BerlinDeutschlandTel. +49 30 2801-2762Fax +49 30 2801-1000E-Mail: bmatejcek@psi.deOriginal-Content von: PSI AG, übermittelt durch news aktuell