PSI-Software wird zukünftig im größten polnischen Straßenbahndepot bei Tramwaje Warszawskie eingesetzt

Berlin (ots) - Tramwaje Warszawskie (Straßenbahn Warschau) hat PSI Polen mit der Konzeption und Einführung des Betriebshofmanagementsystems im neuen Straßenbahndepot des Unternehmens in Annopol beauftragt. Das PSI-System wird alle Betriebshofprozesse einschließlich des Verkehrsmanagements und einer Routenoptimierung für die Straßenbahnen steuern. Das Produkt basiert auf der Software PSItraffic/DMS, die bereits in Poznan Franowo (dem ersten vollautomatischen Straßenbahndepot Polens) und in zahlreichen Straßenbahndepots in ganz Europa eingesetzt wird.Das DMS automatisiert eine Reihe von Depotprozessen, darunter die Zuweisung geplanter Aufgaben zu bestimmten Straßenbahnen und die Zuweisung von Straßenbahnen zu Stellplätzen. Mit Hilfe automatischer Steuerungskomponenten bestimmt das System auch die Fahrtrouten der Straßenbahnen im Depot und steuert den Verkehr der Fahrzeuge und der dazugehörigen Ausrüstung. Das System wird auch den Informationsfluss zwischen Fahrer, Dispatcher und Werkstatt erheblich beschleunigen und den Zeitaufwand für die Wartung der Fahrzeuge und das Manövrieren innerhalb des Depots reduzieren.Tramwaje Warszawskie hat sich nach der tiefgehenden Analyse einer breiten Palette von marktverfügbaren Lösungen für das am besten geeignete System entschieden. Sowohl in der Phase der technischen Bewertung als auch während des Vergabeverfahrens hat das Unternehmen insbesondere die Funktionalitäten des Systems in den Vordergrund gestellt. Zu den Vergabekriterien gehörten nicht nur der Preis, sondern auch die Wartungszeiten und die Bewertung spezifischer Funktionalitäten, die während der Systemdemonstration überprüft wurden. Der Auftrag wurde an PSI als das beste Angebot vergeben.Das neue Depot wird fast 12 Hektar groß sein, mit mehr als 14 Kilometer Gleisen im Inneren. Es wird 150 Straßenbahnen mit einer Länge von bis zu 33 Metern aufnehmen. Das Depot in Annopol wird das erste neue Depot in Warschau sein, das seit den 1960er Jahren gebaut wird. Es wird auch Stationen für die Straßenbahnüberprüfung und -reparatur, eine Lackiererei, Waschanlagen und eine Unterflur-Radsatzdrehmaschine umfassen. Das Depot wird in den Jahren 2021-2023 gebaut, die Projektkosten werden 300 Millionen PLN (67 Millionen EUR, kofinanziert mit EU-Mitteln) übersteigen.Der PSI-Konzern entwickelt und integriert auf der Basis eigener Softwareprodukte komplette Lösungen für die Optimierung des Energie- und Materialflusses bei Versorgern (Energienetze, Energiehandel, Öffentlicher Personenverkehr) und Industrie (Metallerzeugung, Automotive, Maschinenbau, Logistik). PSI wurde 1969 gegründet und beschäftigt weltweit 2.000 Mitarbeiter. www.psi.de (http://www.psi.de)Pressekontakt:PSI Software AGKarsten PierschkeLeiter Investor Relations und KonzernkommunikationDircksenstraße 42-4410178 BerlinDeutschlandTel. +49 30 2801-2727Fax +49 30 2801-1000E-Mail: kpierschke@psi.de