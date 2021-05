PSI Software: Profiteur der Digitalisierung

Nach Darstellung des Analysten Thorsten Renner von GSC Research hat die PSI Software AG im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) mit dem starken Jahresstart angedeutet, dass zukünftig Margen in einer Größenordnung von 11 bis 12 Prozent erreicht werden können. In der Folge bestätigt der Analyst sein Kursziel und nennt ein positives Rating.

Nach Analystenaussage sei zudem das vergangene Geschäftsjahr ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung