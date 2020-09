PSI Software: Krisenfeste Aufstellung

Nach Darstellung des Analysten Thorsten Renner von GSC Research hat die PSI Software AG in den ersten 6 Monaten des Geschäftsjahres 2020 (per 31.12.) lediglich einen leichten Umsatzrückgang verbucht und die Auswirkungen der Pandemie aufgrund der starken Aufstellung bislang gut verkraftet. In der Folge erhöht der Analyst sein Kursziel und erneuert das positive Rating.

Nach Analystenaussage ergebe sich für das Unternehmen weiteres ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung