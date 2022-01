PSI Software Aktie: Das kann keiner glauben

Per 07.01.2022, 16:12 Uhr wird für die Aktie Psi Software am Heimatmarkt Xetra der Kurs von 42.9 EUR angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Anwendungssoftware".

Unsere Analysten haben Psi Software nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Psi Software aktuell mit dem Wert 83,61 überkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Sell". Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 57,73. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Hold". Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Sell".

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Psi Software-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 37,07 EUR. Der letzte Schlusskurs (42,4 EUR) weicht somit +14,38 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (44,98 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,74 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Psi Software-Aktie, und zwar ein "Sell"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Psi Software-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An einem Tag zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt einem Tag. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Psi Software. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.