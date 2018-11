PSI Logistics leitet Forschungsprojekt APEROL für autonomes Fahren / PSItms als Auftragsdispositionssystem für autonom fahrende Pkw

Berlin (ots) - Die PSI Logistics GmbH erhält vom Bundesministeriumfür Verkehr und Digitale Infrastruktur den Zuwendungsbescheid alsKonsortialführer für das Forschungsprojekt "Autonome,personenbezogene Organisation des Straßenverkehrs und digitalerLogistik" (APEROL).Das Ziel des Projektes ist die Umsetzung, Erprobung undValidierung eines ganzheitlichen Ansatzes für einen optimiertenvollautonomen Verkehr, der die individuellen Bürgerbedarfeberücksichtigt und Dienste für ein vollautonomes und auf dieöffentliche Akzeptanz hin optimiertes Transportsystem darstellt.Die Projektpartner bestehen aus fünf Forschungseinrichtungen derRWTH und der Hochschule Trier, der Stadt Aachen, der e.GO Mobile AG,der MAT.TRAFFIC GmbH sowie der Ergosign GmbH. Diese werden unter derLeitung der PSI Logistics bis Ende 2020 die technologischenGrundlagen für autonome Personentransporte und digitalisierte Dienstein der innerstädtischen Logistik erarbeiten.Die PSI Logistics entwickelt im Softwarebereich die dafürerforderlichen Algorithmen und Simulationstechniken für dieMobilitätsdienste. Dies beinhaltet unter anderem die Erstellung eineranwenderfreundlichen Benutzeroberfläche für intelligente Mobilitätsowie die Entwicklung eines Transport-Control- und eines umfassendenBuchungs- und Vergütungssystems in einem Cloud-basierten Framework.Die Steuerung der autonom fahrenden Pkw (Disposition, Routing,Abrechnung) wird auf Basis des Transport Management System PSItms ausder PSI Logistics Suite erfolgen. Im Rahmen des Forschungsprojekteswerden unter anderem Verfahren und Methoden der KünstlichenIntelligenz entwickelt und in der Praxis in den Fahrzeugeneingesetzt.Der PSI-Konzern entwickelt und integriert auf der Basis eigenerSoftwareprodukte komplette Lösungen für die Optimierung des Energie-und Materialflusses bei Versorgern (Energienetze, Energiehandel,Öffentlicher Personenverkehr) und Industrie (Rohstoffgewinnung,Metallerzeugung, Automotive, Maschinenbau, Logistik). PSI wurde 1969gegründet und beschäftigt weltweit mehr als 1.750 Mitarbeiter.www.psi.dePressekontakt:PSI Software AGBozana MatejcekKonzernpressereferentinDircksenstraße 42-4410178 BerlinDeutschlandTel. +49 30 2801-2762Fax +49 30 2801-1000E-Mail: bmatejcek@psi.deOriginal-Content von: PSI AG, übermittelt durch news aktuell