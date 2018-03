PSD Bankengruppe erzielt starkes Ergebnis im Geschäftsjahr 2017

Bonn (ots) - Bilanzsumme steigt um 2,3 Prozent an- Kerngeschäft Baufinanzierung wächst weiter- Basel III-Anforderungen übererfüllt; Kernkapitalquote von 15ProzentDie PSD Bankengruppe mit ihren 14 genossenschaftlichen Institutenblickt auf ein gutes Geschäftsjahr 2017 zurück. Der Jahresüberschussnach Steuern beläuft sich auf 46,9 Mio. Euro (2016: 44,8 Mio. Euro),die Bilanzsumme erhöhte sich gegenüber 2016 um 544 Mio. Euro aufknapp 24 Mrd. Euro. Dazu trug maßgeblich die positive Entwicklung imBereich Baufinanzierung bei. "Die PSD Bankengruppe hat sich als"DER-Baufinanzierer" im Markt gut positioniert und profitiert vomImmobilienboom in Deutschland", erläutert Dieter Jurgeit,Verbandspräsident des Verbandes der PSD Banken e.V. So lag derNeuabsatz im Kerngeschäft Baufinanzierung bei 2,36 Mrd. Euro, wovonmehr als die Hälfte über Plattformen wie etwa Check24 und Europacevertrieben wurde. Der Baufinanzierungsbestand erhöhte sich gegenüberdem Vorjahr um 3,1 Prozent auf 16 Mrd. Euro. Ebenfalls angestiegenist der Absatz im Bereich Ratenkredite. Knapp 250 Mio. Euro wurden2017 neu verliehen, das sind 8,5 Prozent mehr als im Vorjahr. DasNeugeschäft wurde sowohl über die Filialen als auch über Plattformengeneriert.Kundeneinlagen leicht gesteigertDer Großteil des Baufinanzierungsgeschäfts konnte kostengünstigüber Kundeneinlagen refinanziert werden. Diese stiegen 2017 leicht umrund 200 Mio. Euro auf insgesamt 18,0 Mrd. Euro an, hauptsächlichdurch Zuwächse bei den Sicht- und Termineinlagen.Daneben verfügt die PSD Bankengruppe mittlerweile über zweiPfandbriefbanken, um die langfristige Refinanzierung positiv zubeeinflussen. Das Volumen der emittierten Pfandbriefe belief sichEnde 2017 auf rund 415 Mio. Euro.Basel-III-Vorgaben übererfüllt"Unser Kreditgeschäft ist durch eine Kernkapitalquote abgesichert,die deutlich über den Basel-III-Anforderungen liegt", so Jurgeit. Miteiner Quote von 15,0 Prozent (Vorjahr: 14,6 Prozent) verfügt die PSDBankengruppe über signifikant mehr Kernkapital als gemäß CapitalRequirements Regulation (CRR) vorgegeben.Die Gesamtkapitalquote beträgt 17,3 Prozent (Vorjahr: 16,9Prozent). Sie übertrifft damit ebenfalls die Vorgabe der CRRdeutlich.Das Eigenkapital erhöhte sich gegenüber 2016 um 6,2 Prozent aufrund 1,3 Mrd. Euro. "Besonders freut uns die Steigerung derEigenkapital-Rentabilität auf 6,9 Prozent. Sie zeigt, dass die PSDBankengruppe in der anhaltenden Niedrigzinsphase gut aufgestelltist", sagt Jurgeit. Um die Erträge des Depot A zu stabilisieren, hatdie PSD Bankengruppe rund 1,1 Mrd. Euro in Immobilien (sowohl inForm von Direktanlagen als auch über Fonds-Lösungen) investiert.Digitalisierung führt zu höherer ProfitabilitätUm ihre Effizienz weiter zu steigern, verfolgt die PSDBankengruppe eine umfassende Digitalisierungsstrategie. "Mittlerweileverfügt die PSD Bankengruppe über einen vollautomatisiertenKreditvergabeprozess für Privatkunden. Auch für Baufinanzierungenarbeiten wir daran, dass Anträge fallabschließend digital bearbeitetwerden können", sagt Jurgeit. Aufgrund ihres hohen Grades anAutomation und schlanken Prozessen gelang es der PSD Bankengruppeauch, ihr Privatkundengeschäft hoch rentabel zu gestalten. DasVerhältnis von Aufwand zu Erträgen (Cost-Income-Ratio) verbessertesich auf 62,2 % (Vorjahr: 63,3%).Die Kunden CIR bewegt sich seit Jahren auf einem Niveau von rund80%.Ausblick 2018: Auf Wachstumskurs"Wir erwarten für 2018 aufgrund unseres erfolgreichenGeschäftsmodells, nämlich der Kombination aus Direkt- und Filialbank,ein ähnliches Wachstum wie 2017", fasst Jurgeit zusammen. Dazu trägtauch bei, dass die PSD Bankengruppe zu den führenden InstitutenDeutschlands hinsichtlich der Digitalisierung gehört. "Mitherausragenden bundesweiten Leuchtturmprojekten im Bereich derDigitalisierung wie der digitalen Kreditvergabe inklusiveautomatisierter Dokumentenerkennung und fallabschließender digitalerVerarbeitung setzt die PSD Bankengruppe eine neue Benchmark", istJurgeit überzeugt.Weiteren regulatorischen Neuerungen blickt die PSD Bankengruppemit Spannung entgegen. Der Verband spricht sich klar gegen dieVergemeinschaftung der Einlagensicherung aus. "Es wird interessant,wie sich der designierte neue Bundesfinanzminister Olaf Scholz zumThema Einlagensicherung positioniert. Eine Vergemeinschaftung kämeaus unserer Sicht einer unbegrenzten Haftung gleich", schließtJurgeit ab.Einladung zum TelefoninterviewAm 14. März 2018 findet in Frankfurt am Main dieBilanzpressekonferenz statt. Zwischen 13 und 15 Uhr stehtVerbandspräsident Dieter Jurgeit für telefonische Rückfragen unterder Telefonnummer 0171 26 41 015 zur Verfügung.