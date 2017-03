PSD Bank-Rhein-Ruhr erhöht Umsatz und Gewinn (FOTO)

Düsseldorf (ots) -- Bilanzsumme: 3,567 Mrd. Euro/+ 50 Mio. Euro/+1,42 %- Kundenkreditgeschäft: 2,968 Mrd. Euro / + 48 Mio. Euro / + 1,7 %- Zinsüberschuss: 51,2 Mio. Euro / + 2 %- Jahresüberschuss:7,5 Mio. Euro- Neukunden: ca. 4.400- Cost-Income-Ratio (CIR): 0,57Die PSD Bank Rhein-Ruhr eG hat heute in Düsseldorf ihreBilanzzahlen für das Geschäftsjahr 2016 vorgelegt. Dabei betonten dieBankvorstände August-Wilhelm Albert und Dr. Stephan Schmitz, dasssich das Modell "Direktbank plus Beratung" einmal mehr alserfolgreich und zukunftsweisend gezeigt hat. Schlanke Strukturen mitwenigen Filialen, dafür günstige Konditionen und individuelleBeratung, wirken sich trotz des zunehmend schwierigenGeschäftsumfeldes für das Privatkundengeschäft, auf das sich die PSDBank Rhein-Ruhr eG als Genossenschaftsbank konzentriert, positiv aus:Sowohl Umsatz als auch Gewinn konnten gesteigert werden. Auch dieKernkapitalquote, die laut Basel III für 2019 als Zielquotefestgelegt wurde, konnte bereits jetzt deutlich übertroffen werden.Zudem hat die Bank mit der Emission von Pfandbriefen ein neuesGeschäftsfeld eröffnet.Trotz der momentanen Niedrigzinsphase konnte die PSD BankRhein-Ruhr eG mit einer Bilanzsumme von 3,567 Mrd. Euro zum31.12.2016 einen Zuwachs um ca. 50 Mio. Euro bzw. 1,42 % erzielen.Zulegen konnte die Bank auch beim sogenannten "Betongold", denBaufinanzierungen. Gegenüber 2015 hat sich der Gesamtbestand um 36Mio. Euro auf jetzt 2,768 Mrd. Euro erhöht (+ 1,31 %). Das Volumenbei den Neuzusagen beträgt 354 Mio. Euro. Auf einem konstanten Niveaubewegen sich auch die Privatkredite mit 83,4 Mio. Euro.Das Kundenkreditgeschäft zog von 2,920 Mrd. Euro auf 2,968 Mrd.Euro an, eine Steigerung von knapp 1,7 %. Zu diesem guten Ergebniswesentlich beigetragen hat unter anderem auch die bereits langjährigegute und enge Kooperation mit diversen Onlineplattformen.Bei den Kundeneinlagen machte sich erstmals die andauerndeNiedrigzinsphase auch in den Ergebnissen der Bank bemerkbar. In derSumme sind die Geldanlagen um knapp 17 Mio. Euro auf jetzt 2,584 Mrd.Euro zurückgegangen.August-Wilhelm Albert: "Unsere Kunden streben keine langfristigenZinsbindungen an. Sie "parken" ihr Geld lieber auf Spar-, Giro- undTagesgeldkonten oder suchen eher nach attraktiven Alternativen. Diesefinden sie häufig in passenden Fonds, Wertpapieren oder auchAltersvorsorgeprodukte, die wir zusammen mit unseren Partnern aus demGenossenschaftlichen Finanzverbund anbieten."Erfreulich auch der Blick auf die Zahlen des betreuten Vermögens,das neben den bilanziellen Kundeneinlagen und -krediten auch dieaußerbilanziellen Aktivitäten der Kunden umfasst. Angetrieben voneinem steigenden Wertpapiergeschäft (+ 10 %) wuchs das betreuteKundenvolumens auf knapp 3,1 Mrd. Euro an.Service und Beratung statt LockangeboteAugust-Wilhelm Albert: "Die Mitgliedschaft ist bei der PSD Bankkeine Pflicht. Wir sprechen unsere Kunden nur dann aktiv auf dieMitgliedschaft an, wenn diese mit uns weitere Geschäfte machen wollenund ein langfristiges gutes Miteinander zu erwarten ist." So ist auchdie Verringerung der Mitgliederzahl um ca. 2.000 auf jetzt 78.199Personen zu erklären, bedingt durch Abgänge wie Kündigung oder Tod.Zudem verzichtet die Bank bewusst auf Lockangebote zur Gewinnungneuer Kunden. Stattdessen setzt man auf die Überzeugungskraft vonService und Beratung, um so mittel- und langfristig ein organischgesundes Wachstum zu erzielen. Dies belegt auch die Zahl derNeukunden: Rund 4.400 Personen haben sich in 2016 für die PSDBank-Rhein-Ruhr eG entschieden.Weitere Ergebnisse im DetailDie Cost-Income-Ratio (CIR) bewegt sich seit Jahren auf einemhervorragend niedrigen Niveau: 2015: 0,58 und 2016: 0,57. DieseKonstanz gilt auch für die Bedarfsspanne: Im vergangenen Jahr lag siebei 0,78 % (2015: 0,79 %).Der Zinsüberschuss betrug 51,2 Mio. Euro, ein rund 2-prozentigesPlus gegenüber dem Vorjahr. Der Gewinn vor Steuern stieg um 1 Mio.Euro auf 20,5 Mio. Euro. Dieses Ergebnis beinhaltet auch einigeSondereffekte wie hohe Vorfälligkeitsentschädigungen imKreditbereich, einen reduzierten Rückstellungsaufwand und ein gutesBewertungsergebnis.Der Jahresüberschuss liegt mit 7,5 Mio. Euro nur knapp unter demVorjahresergebnis mit 7,7 Mio. Euro. Und mit einer Kernkapitalquotevon 14,11% ist die Bank bereits heute bestens aufgestellt.Nachgewiesen hohe KundenzufriedenheitAugust-Wilhelm Albert: "Neben gute Geschäftsergebnissen ist füruns eine hohe und messbare Kundenzufriedenheit wichtig. Wir bedienenuns der Methode Net Promotor Score (NPS). Dabei geht es um die Frage,ob unsere Kunden die PSD Bank Rhein-Ruhr eG weiterempfehlen würden.Der NPS-Wert bezüglich aller Kunden und aller Produkte bewegt sichmit 75 % seit Jahren auf einem äußerst hohen Niveau." Auch dieungestützte Markenbekanntheit ist weiter gestiegen: von 20 % aufknapp über 24 %.Pfandbriefgeschäft wurde aufgenommenDie BaFin als zuständige Behörde hat der PSD Bank Rhein-Ruhr eG imSeptember die Lizenz zum Betreiben des Pfandbriefgeschäfts erteilt.August-Wilhelm Albert: "Wir sind jetzt eine der ganz wenigenPrimär-genossenschaften mit reinem Privatkundengeschäft, die diesePfandbrieflizenz erhalten haben". Mit der Emission des 1.Pfandbriefes wurde zwischenzeitlich der reguläre Betrieb desPfandbriefgeschäftes aufgenommen. Dieses neue Angebot richtet sichausschließlich an institutionelle Anleger.Weitere DigitalisierungEin wichtiger Bereich ist für die PSD Bank auch dieDigitalisierung. Dr. Stephan Schmitz: "Unsere Kunden wollen bei allenFragen rund ums Geld bestens beraten werden. In 2017 wird dieVideo-Beratung weiter vorangetrieben. Bereits das vergangene Jahr hatgezeigt: Die PSD Bank Rhein-Ruhr eG ist am Puls der Zeit." SinnvolleNeuerungen wie der Online-Kontowechselservice, die weitereVerbesserung des TAN-Verfahrens durch "SecureGo" oder die Einführungvon "Scan2Bank" sowie "Geld senden und anfordern" werden von denKunden gerne wahrgenommen. Dr. Stephan Schmitz: "Genauso positivüberrascht sind wir über die Akzeptanz der Video-Legitimation, dievon immer mehr Personen aller Altersgruppen genutzt wird und die unsein überaus erfreuliches Feedback geben."In diesem Jahr wurde bereits das PSD OnlineBanking um denkostenlosen Finanzmanager erweitert: ein digitales Haushaltsbuch, mitdem die Kunden einen besseren Überblick über ihre Einnahmen undAusgaben erhalten.Dr. Stephan Schmitz: "Exklusiv für Kreditkarteninhaber steht seiteinigen Wochen das PSD-Entertainment-Portal zur Verfügung. Über dieneue Internetadresse "psd-entertain.de" können sie jetzt Tickets fürLive-Events und viele andere Veranstaltungen erwerben, häufigverbunden mit weiteren speziellen Angeboten und Highlights, die sonicht auf dem Markt erhältlich sind."Umfangreiches soziales EngagementDer genossenschaftliche Auftrag wurde auch im Geschäftsjahr 2016erfüllt. Dr. Stephan Schmitz: "Mehr als 560.000 Euro haben wir ansoziale Einrichtungen und Vereine gespendet - und zwar imGeschäftsgebiet, also im direkten Lebensumfeld unserer Kunden undMitglieder. Wir haben zahlreiche Veranstaltungen begleitet undunterstützt: Der "Dreck-weg-Tag", die PSD Bank EM-Fanmeile, den "PSDBank Rett-Benefiz-tag" in Düsseldorf und den PSD Bank Citylauf unddas PSD Bank Kino in Dortmund sowie die Kinderfilmtage in Essen - umnur einige zu nennen. Der PSD Bank Triathlon in Dortmund bietet zudemin 2017 eine interessante Neuerung: erstmals wird die Disziplin"Schwimmen" im Phoenixsee absolviert. Schon kurz nach der Ankündigungund dem Beginn der Anmeldefrist waren deshalb fast alle Startplätzeausgebucht."Die beiden Bankvorstände gehen für 2017 insgesamt wieder von einempositiven Geschäftsverlauf aus. "Neben dem weiteren Ausbau desKreditgeschäfts, dem moderaten Wachstums der Kundeneinlagen und derSicherung der Provisionsergebnisse setzen wir insbesondere auf denErfolg des Pfandbriefgeschäfts."Dr. Stephan Schmitz: "Wir sehen uns als PSD Bank für die Zukunftauf einem sehr guten Weg. Und bei aller notwendigen "Schnelligkeitund Schnelllebigkeit" im Bankgeschäft bleiben wir trotz allemverlässlich bei unserem positiven Leistungsversprechen: FaireKonditionen, beste Beratung und guter Service."Pressekontakt:PSD Bank Rhein-Ruhr eGVorstandssekretariatBismarckstraße 10240210 DüsseldorfTel.: 0211-1707 2010/2011E-Mail:sekretariat@psd-rhein-ruhr.dewww.psd-rhein-ruhr.deOriginal-Content von: PSD Bank Rhein-Ruhr, übermittelt durch news aktuell