PSD Bank Berlin-Brandenburg startet Firmenkundenkreditgeschäft mit digitalem Finanzportal COMPEON

Düsseldorf/Berlin (ots) - Die PSD Bank Berlin-Brandenburgerweitert ihr Portfolio um das Geschäftsfeld der Unternehmenskrediteund treibt ihre Digital-Strategie weiter voran. Zum Startkonzentriert sich die Genossenschaftsbank auf kleine undmittelständische Unternehmen mit einem Kreditbedarf von bis zu150.000 Euro. Dazu setzt die Bank aus Berlin auf die Zusammenarbeitmit COMPEON, einem Finanzportal für Mittelstandsfinanzierung, dasmittlerweile mehr als 30.000 registrierte Unternehmen aller Branchenin Deutschland zählt."Wir sehen im Bereich der gewerblichen Finanzierungen großesdigitales Potenzial. Unser Ziel: papierlos bis zur Auszahlung. Dafürhaben wir uns mit COMPEON den Spezialisten für digitale Lösungen imBereich Mittelstandsfinanzierung ins Boot geholt", erläutertVorstandssprecherin der PSD Bank Berlin-Brandenburg, Grit Westermann.Bei traditionellen Kreditantragsprozessen müssen viele händischeSchritte erledigt werden. Diese entfallen bei dem digitalenMittelstandskredit."Gemeinsam mit COMPEON wollen wir kleinen und mittelständischenUnternehmen flexibel und unkompliziert einen Kredit anbieten. Dieserreichen wir mit einem volldigitalen Prozess", so Westermann weiter.Rundum-Service für Privat- und Firmenkunden Bereits seit einigenJahren arbeitet die Bank innerhalb der PSD Bankengruppe schon mitFintechs zusammen und bietet ihren Kunden neue digitaleServiceangebote."Mit unserer Erweiterung um das Firmenkundengeschäft reagieren wirauf die veränderte Nachfrage am Markt. Uns erreichen immer mehrAnfragen von Freiberuflern, Selbstständigen und Firmenkunden, denenwir nun Schritt für Schritt einen allumfassenden Service anbietenkönnen - egal, ob als Privat- oder Unternehmenskunde", so GritWestermann.Für COMPEON ist die strategische Partnerschaft der Start einerweiteren digitalen Lösung: "Unsere Kunden setzen auf schnelleProzesse und unsere kompetente Beratungsleistung. Durch diegemeinsame Zusammenarbeit können wir den Firmenkunden der PSD Bankmit einem digitalen Prozess zukünftig schnell zum passenden Kreditverhelfen. Unsere bestehenden Kunden profitieren von einem weiterenvolldigitalen Angebot.", sagt Kai Böringschulte, GeschäftsführerCOMPEON GmbH.