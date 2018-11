PSD2: Was die Verbraucher von den neuen Regeln im Zahlungsverkehr halten (FOTO)

Köln (ots) -Trendstudie des Marktforschungsinstituts HEUTE UND MORGENuntersucht Akzeptanz und Potenziale der neuen PSD2-Richtlinie ausVerbrauchersicht- Kenntnisstand bisher gering, innovative Zahlungsdienste undServices bieten aber großes ZukunftspotenzialDrei Viertel der Bundesbürger (78%) haben bisher noch keineKenntnis von den seit Anfang 2018 geltenden neuen Regeln für denbargeldlosen Zahlungsverkehr (Payment Device Directive / PSD2).Geldtransfers in Deutschland und Europa sollen dadurch bequemer,billiger und sicherer werden. Zugleich haben die Banken mit der neuenRichtlinie das lukrative Monopol des Zugriffs auf die Daten derKunden verloren: deren explizite Erlaubnis vorausgesetzt, können nunauch andere Anbieter (wie etwa Fintechs oder andere Dienstleister),auf die Zahlungskonten der Kunden zugreifen und entlang vonKontoständen und Ausgabeverhalten neue digitale Dienste anbieten.Darüber aufgeklärt, reagieren die meisten Verbraucher zunächstskeptisch: zwei Drittel (66%) fürchten spontan um die Sicherheitihres Kontos. Bei näherer Betrachtung zeigen sich viele aberaufgeschlossen für die mit PSD2 verbundenen neuen Möglichkeiten. DieBanken selbst tun gut daran, ihren noch vorhandenenVertrauensvorsprung zu nutzen und den Kunden selbst innovativeMehrwertdienste anzubieten - sonst werden es zunehmend andere tun.Dies zeigt die aktuelle Studie «PSD2: Chance oder Risiko fürBanken?» des Marktforschungs- und Beratungsinstituts HEUTE UNDMORGEN. 1.200 Bundesbürger ab 18 Jahren wurden repräsentativ zurPSD2-Richtlinie und zu den damit verbundenen Änderungen und neuenMöglichkeiten befragt.Allgemeine Bereitschaft zur Öffnung gegenüber Drittanbieternbisher noch geringGenerell sind die Bundesbürger derzeit noch wenig bereit, DrittenEinsicht in ihre Kontodaten zu gewähren. Am ehesten können sie sichdies bei Versicherern (23%) vorstellen, bei denen sie bereits Kundesind. Eigene Energieversorger (9%) und Mobilfunkunternehmen (8%),Fremdbanken (6%), Internetplattformen (5%), Fintechs (5%) und fremdeVersicherungsunternehmen (3%) genießen demgegenüber deutlich wenigerGrundvertrauen. Allgemein erwarten bisher nur 12 Prozent derVerbraucher mehr Vorteile als Nachteile durch die neuePSD2-Richtline. Einzelne Zielgruppen, wie etwa die 18-30-Jährigen,zeigen jedoch jetzt bereits deutlich weniger Vorbehalte, anderenDienstleistern als nur der eigenen Hausbank Zugriff auf ihreZahlungskonten zu gewähren. Zudem ist sich immerhin mehr als jederdritte Bundesbürger (36%) sicher, durch die neuen Regeln für dasBankwesen keine Nachteile zu erfahren, solange die Datenhoheit beiden Kunden liegt.Konkrete PSD2-Anwendungen haben großes ZukunftspotenzialTrotz noch verbreiteter allgemeiner Skepsis gegenüber derPSD2-Richtlinie (überwiegend bedingt durch den geringenKenntnisstand), zeigt sich bei der Betrachtung konkreterPSD2-Anwendungen ein anderes Bild: viele Verbraucher sind hierdeutlich interessierter und aufgeschlossener. Dazu wurden denBefragten beispielhaft verschiedene Apps präsentiert, die mitBankkonten verknüpft werden und konkreten Mehrwerte im Alltag stiftenkönnen. Als besonders attraktiv werden hier vor allem Finanzplaner(41%) und Abo-/Vertragskündigungsservices (41%) beurteilt, aber auchApps zur Zinsoptimierung (34%) sowie zur Optimierung vonVersicherungsverträgen (28%). Je nach App kann sich bereits bis zuein Viertel der Verbraucher (20 bis 27 Prozent) vorstellen, dieseauch selbst zu installieren und zu nutzen. Speziell bei den18-30-Jährigen sind dies sogar schon deutlich mehr (31 bis 48Prozent).Reichlich Zukunftspotenzial also. Denn wer weiß, über wie vielGeld die Verbraucher verfügen und für was sie dieses ausgeben, kanndiesen gezielt auch weitere, und insbesondere neue digitaleFinanzdienste und Services anbieten. Zumal mittlerweile drei Viertelder Bundesbürger (76%) - und längst nicht mehr nur jüngere - ihreBankgeschäfte überwiegend online regeln. Viele sogar bereitsausschließlich. Selbst die traditionell als weniger onlineaffingeltenden Sparkassenkunden nutzen nach eigenen Angaben zu 70 Prozentbereits überwiegend Online-Banking."Die Banken sollten das mit der PSD2-Richtlinie geöffneteWettbewerbsfeld nicht anderen Anbietern überlassen, sondern nochvorhandene Vertrauensvorsprünge zeitnah nutzen", sagt Axel Stempel,Geschäftsführer bei HEUTE UND MORGEN. "Aufgrund der zunehmendenVergleichbarkeit und Austauschbarkeit von Finanzdienstleistungen giltes zudem, verstärkt in die eigene Marke zu investieren und dieseattraktiv und zukunftsfest aufzustellen. Integrierte Markenmodelleund differenzierte Zielgruppenstrategien sind dabei eine wichtigeHilfe."Weitere StudieninformationenDie komplette Trendstudie «PSD2: Chance oder Risiko für Banken?»mit zahlreichen weiteren Ergebnissen und Differenzierungen istkostenfrei bei HEUTE UND MORGEN erhältlich. Weitere Studieninformationen
Die komplette Trendstudie «PSD2: Chance oder Risiko für Banken?» mit zahlreichen weiteren Ergebnissen und Differenzierungen ist kostenfrei bei HEUTE UND MORGEN erhältlich. 