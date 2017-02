PSD2: DK begrüßt Regeln zum sicheren Kontozugang und den einheitlichen Sicherheitsstandards für Internetzahlungen in Europa

Berlin (ots) - Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hatheute konkretisierende Vorschriften, sogenannte technischeRegulierungsstandards (RTS), veröffentlicht. Diese bilden einewesentliche Grundlage für die Umsetzung der zweitenEU-Zahlungsdiensterichtlinie (PSD2) in Europa.Die Deutsche Kreditwirtschaft (DK) begrüßt, dassDrittdienstleister, zum Beispiel Zahlungsauslöse- oderKontoinformationsdienste, nur über eine dezidierte technischeSchnittstelle des kontoführenden Instituts Zugang zum Konto desBankkunden erhalten dürfen. Damit bleiben die hohenSicherheitsstandards des Zahlungsverkehrs für Kunden wie Bankenerhalten. Zudem werden faire Wettbewerbsbedingungen für alleMarktteilnehmer geschaffen.Ferner legt die EBA in ihren RTS fest, dass kontoführendeKreditinstitute die Option erhalten sollen, bei Kartenzahlungen oderbei Überweisungen bis 30 Euro auf eine gesonderteTransaktionsfreigabe durch den Kunden (zum Beispiel per TAN oder PIN)zu verzichten. Die DK begrüßt diese Festlegung, denn so könnenKleinbetragszahlungen auch zukünftig schnell und einfach beauftragtwerden. Durch diese Ausnahme von der viel diskutiertenZwei-Faktor-Authentifikation können die Vorteile des kontaktlosenBezahlens per Bankkarte oder des Geldsendens per Banking-App(person-to-person) weiterhin genutzt werden.Die Regeln müssen noch von der Europäischen Kommission angenommenwerden und sind dann innerhalb von 18 Monaten umzusetzen. ImInteresse aller Marktteilnehmer erwartet die DK eine zügigeBestätigung der RTS auf EU-Ebene und eine einheitliche Umsetzung inallen EU-Ländern. Nur so kann das Ziel erreicht werden, einheitlicheStandards für die Sicherheit von Internetzahlungen sowie denKontozugang für Drittdienstleister in ganz Europa zu verwirklichenund somit dem Kunden bestmögliche Services zu bieten.Pressekontakt:Für die Deutsche KreditwirtschaftBundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e. V.Pressesprecherin Melanie SchmergalSchellingstraße 410785 BerlinTel. 030 / 2021-1300Fax: 030 / 2021-1905E-Mail: presse@bvr.dewww.die-deutsche-kreditwirtschaft.deOriginal-Content von: Die Deutsche Kreditwirtschaft, übermittelt durch news aktuell